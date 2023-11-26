麻將桌上鋪著雪白的桌布，那是母親專門買來搓麻將用的。洗牌的時候，母親只用右手。女人的手上總少不了戒子，金的、銀的，在夜晚的燈光下交錯，閃閃發亮。

米婭從廚房洗好碗出來，他們已經打完一盤麻將。陳姨說：「米婭，你母親運氣不錯，贏了十元錢。」米婭微微一笑，沒有說話。

米婭也會打麻將，但她從不和他們一起打牌。她有禮貌地站在一邊看了一會兒，尤其看三個中年女人的手。她們的手各個不同，但都洩露了歲月的痕跡。母親的手雖然粗糙，卻是一種有深度的粗糙。陳姨是纖纖瘦手，膚質蒼白，細細的筋絡在薄薄的皮膚下隨手勢而滑動，有這樣手的女人敏感、聰明，又常常絕望。張嵐胖乎乎、軟綿綿，手指根部有可愛小肉渦的手，顯然就是一個養尊處優的女人；生活上沒有太重的負荷，精神上卻難免空虛和無聊。

米婭準備出發回學校去。

走前，母親再三關照她要吃早飯，不能飢一頓飽一頓。米婭「哦哦」地應著，逃跑似地離開了家。學校與家的距離不遠，走過去也就半個多小時，既有地鐵站 ，又有公交站，不過坐公交車直達校門口更方便些。

米婭走到車站，一輛公交車正好到達。車上乘客不多，一個黑人 小女孩旁若無人地又唱又跳，大家為她鼓掌，她卻拿著罐子來討錢了。米婭從口袋裡摸出兩個硬幣五毛錢給她，她也不嫌少，高高興興地鞠躬致謝，反倒讓米婭不好意思起來。

回到學校，月光明晃晃地流淌在校園裡。透過大鐘後面的樹木，能看見一對對談戀愛的學生。米婭寢室裡的其他兩個女生都有男朋友，尤其那個叫麥琪的男朋友在義大利 ，經常有越洋電話來。（一四）