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難民的感情歸宿（八）

孟悟

「我相信你，這是紐約，我會找到愛我的人。」得到鼓勵的蘇瑤目光如炬。

蘇瑤知道，人活著就是一種心態。她用心經營舞蹈室，至於韓青組織的社區活動，只要有時間，她也積極響應。

那日韓青在手機裡約她：「又是Pink Ribbon Connection（粉紅絲帶，關愛乳房），又是肚皮舞閃舞，去吧！依然還是華爾街，依然是過去的位置。」

「我記得，華爾街金融牛的屁股後面。上次跳舞還有阿芭，阿芭在那裡碰見了她的老公。」

「或許這次你能碰見你未來的老公。」韓青嘻嘻一笑。

「好、好，釣一條華爾街的大鱷魚。」蘇瑤哈哈大笑。

韓青帶著蘇瑤和一群人，穿著捐助公司的廣告T恤，準時出現在華爾街。在金融牛的屁股後面，那塊小得像根雪糕的空地，十來個舞者跟隨音樂搖臀擺腰。圍觀者一哄而上，把舞者圍成了城堡，密不透風。

蘇瑤就是個人來瘋，人越多，跳得越歡。她放肆腰和四肢，享受音樂的百花在身體裡縱情開放，放任靈魂去追趕七彩的絢麗。

一個七百二十度的快速旋轉，蘇瑤頭上的紫羅蘭花環落了地，她一點沒有察覺。音樂響得正歡，她繼續高歌歡舞。生命多麼美好、世界多麼明亮，華爾街林立的摩天大樓在她的眼睛裡，也變成了一片秋天的森林，跌宕著童話的浪漫。

一曲舞罷，蘇瑤跳得一臉一身的水，拿起一瓶礦泉水，仰頭就喝。有人走到她的身邊，拿起紫羅蘭花環問她：這是你的吧？轉頭過來看，一個英氣高挺的亞裔男子，穿一身正裝站在她的面前。

兩個人就這樣相識了。他叫孫濤，一個月前才在華爾街工作，公司就在金融牛旁邊的高樓裡。（八）

華爾街 亞裔

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