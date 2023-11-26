趙梅英／圖

醫生信誓旦旦地說，經痛、經期不規則、經血量增加、骨盆疼痛都是不可避免的，有可能日後會導致經血逆流，引起骨盆腔炎，甚至蔓延到腹膜引起致命腹膜炎，只有開刀一途。腹腔鏡手術傷口很小，復原也快，刀到病除，不影響卵巢功能的運作，仍具有生育能力。那時光聽到腫瘤都嚇到了，若還會引起腹膜炎，更令人不安。既然還能生育，便順了醫生的建議。

妳的卵巢功能已經衰退得很嚴重了，妳知道嗎？

眼前醫生推了推鼻樑上的眼鏡，試著用最溫柔的語氣對她說。

她看到他的臉唰地像診療室的牆壁一樣白。

那怎麼辦？他急切地問。

只有人工受孕了。醫生說。

她像掉入地獄，有種被欺騙、不得超生的感覺。當年開刀的時候，醫生分明告訴她，她仍將擁有生育能力啊。醫生說的是事實，可是沒告訴她，生育的機率卻是非常非常低。

回家的路上，兩人都沒說話。

他們轉往中醫診療，期待經由中醫治療，或許可以自然受孕。

她一喝中藥就乾嘔，嘔至眼淚都流出來。每次婆婆來，看她乾嘔都以為她懷孕了，她也想這樣欺騙自己。

日子變成只剩下羞辱和痛苦，沒有歡愉。

拖了一年，她感覺虛耗的不只是珍貴的適孕黃金期，一直引以為傲如魚得水的悠然自適，滋養著對方的婚姻，不知不覺緊繃起來。她覺得自己像一隻隨著水溫加高的水煮青蛙。他們自來無所不談，沒事就愛膩在一起；尤其睡前總喜歡說說笑笑、打鬧嬉戲一番，再相擁安心睡去。現在，兩人總是各懷著心事，安安靜靜地躺著。有時她想挨過去貼著他溫暖的身子，卻覺得一道無形的牆卡在兩人中間。她好想和他說說話，卻找不回熟悉親密的感覺，疏離感越來越強，讓她覺得他似乎越來越陌生了。話到唇邊，就讓棉被覆蓋著，重重地壓在身上沉沉睡去。

他的個性原本就溫和、隨和、不挑剔，很容易就會忽略他的感受。生活一路下來，都是以彼此習慣的方式進行。被醫生宣判無期徒刑後，她感覺即使兩人摸得到相互的身體，卻觸及不到彼此的靈魂。有時她不免想，他們完美的婚姻，會不會只是她一廂情願的幻覺，自始至終，她是活在靈魂伴侶美滿婚姻的幻覺裡？而真正的他，心靈已經走遠了？

他們又回去看不孕症醫生。

妳的卵巢更老化了，再不做人工受孕，最終只能借卵了。醫生凝重地提出警告說。

她的心跌到又深又黑的井裡，冰透的水在她的鼻尖沉浮。

借卵？那生出的孩子就不是她和他的骨肉了！不行，絕對不行！

於是，他們開始了更痛苦的身心煎熬的周期。

不同醫院求診，飛行里數足夠繞地球一圈，七次取卵、四次移植、流產，超過三百針，身心俱是千瘡百孔，無止無盡的幻滅……

●

她輕悄悄地走回臥房，斜靠枕上，空洞的眼神，空了的靈魂，如一座暗黑的沒有生命的雕像。

他一直到天亮，都沒有回到床上來。

她聽到車庫門開啟又關掉，她才走出臥室。

他從來都不會這樣的，一股蝕心痛楚席捲而來。她走到書房，將書架上所有的孕婦須知、育兒書，全都掃進側院的回收桶。

她頹坐地上，感覺人生走到了盡頭。

她需要新鮮空氣。

關上門，離開讓她窒息的屋子，獨自走到沿溪林蔭步道 。

她家離這個健行步道很近，穿過幾條短短的馬路就到了。

如果沒有特別的事，他們每天清晨都會走一趟。沿路每一棟房子，甚至每一棵樹都如此熟悉，她不需要去尋找記憶，閉著眼睛她似乎都能看到她與他手牽著手的影子，在前面引領著她。

很快地進入長長步道最美的一段，兩側雖然多是雜樹，卻也長得枝葉繁茂、高大參天，形成綠色天然拱門。健行的人並不多，幽靜的林蔭小路蒼鬱涼爽，一掃夏日燠熱與煩躁。

一陣風吹來，陽光透過枝葉隙縫灑下來，葉子泛著金光，歲月如此靜好。她怔怔地站在那兒，竟有恍如隔世的感覺。

穿過綠木拱門，是另外一番粗放的風景。走著、走著，就聽到了溪水的聲音。

乾旱了幾年，經過冬天與春天兩季十多次的大氣河侵襲，乾涸了的溪水滿了上來。走到溪水匯集處，一對綠頭野鴨子優游水中。最早她看到有亮麗顏色，成雙成對、形影不離的野生綠頭鴨子，還誤以為是鴛鴦。後來才知道舊金山灣區 只要有溪流，幾乎就能看到綠頭鴨子。她每次看到水中成雙鴨子相守相隨、不離不棄，心情都特別好，總要看著鴨子遠去了才繼續前行，他便站在旁邊，靜靜地伴著她。（二）