米婭穿上一件黑呢外衣，米色西褲和黑色靴子，走在冬天黃昏的小路上，覺得陰森森、冷颼颼。在小巷子拐彎處，她想起那天與大衛在這裡偷偷摸摸接吻，心裡便升騰起一股暖流。

前邊有一家福建人開的日用品小店，商店旁是一棟百年老式小樓，米黃色的牆已經看不出顏色了；但那個紅瓦尖頂上的窗戶，住著她的同學愛瑪。她們從初中到高中都是同一所學校的校友，現在兩個人又都進了同一所醫學 院，只不過愛瑪是婦產科，她是腦外科。都說近朱者赤，還是非常有道理的。

愛瑪家窗戶上方，有一根長方形的煙囪，那是接他們家壁爐用的。煙囪上停著兩隻醬色鴿子，在暮色裡相親相愛地親嘴。米婭看到鴿子，就想到大衛，不過她還是很快進到店裡，買了一瓶護髮素就往回走。

母親常對她說，走在唐人街上與走在南京路上，只要心裡裝著故鄉上海，其實都是一樣的。母親有根深柢固的上海情結，她常說上海人以文明人自居、以有道德者自居，跑哪裡都能打拚出一方天地。

晚餐後，米婭去廚房洗碗。陳姨和她丈夫來家搓麻將時，驚訝地望著母親繃著繃帶的左手問：「怎麼受傷了？」

母親說：「不小心摔了一跤。」

陳姨說：「年齡大了，要格外小心，千萬不能再摔跤了。」

母親說：「嗯，再摔下去，我這把老骨頭就沒命了。」母親說完，哈哈笑起來。

米婭發現母親只要與陳姨在一起，就放鬆開心，家裡的空氣也活躍了起來。

每次搓麻將三缺一，他們總是叫上隔壁老李，或者老李妻子張嵐。今晚母親見張嵐在家，就叫上了她。三個女人一台戲，陳姨丈夫只好默不作聲了。（一三）