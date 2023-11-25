我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

紐約的白蝴蝶（一六）

南希

「我來美國，是來找我父親的。我只知道他是美國人，來墨西哥旅遊，後來丟下懷孕的我母親，就離開了……但我沒有找到父親，卻找到了美國夢。」說著，他環視房間，把頭重新埋進枕頭，幸福地嘆了一口氣。

他閉目幾秒鐘，再睜開時，臉上現出了某種新的神情，彷彿閉目時間裡去了遠處什麼地方。「想不想去很遠的地方？你也不用這麼苦著，我們去享受。你跟著我，你不要再上街拉琴了、不要再上舞台演戲了，我真是不忍啊！看你一天到晚工作那麼辛苦……」他像喝醉了酒似的，嘴裡話又多、又響亮。他把下頦向我一伸，做了個詢問的姿勢：跟我走吧？

漸漸的，他的語言混亂起來。不多一會兒，他已睡著了。他睡得很沉，氣息從嘴唇吐出時，輕微地爆破一下，類似活塞門的聲音。這時夜稀薄了。他咕嚕了一句，翻了個身，繼續睡過去。他旁邊的枕頭依照著他的頭形微微凹陷。

我走進盥洗室，鏡子裡的自己臉頰緋紅、眼帶桃花。我第一次發現，自己的眼睛很好看，長著一雙丹鳳眼，但是眼裡卻含著淚水。有個算命的吉普賽女人說我命裡帶福，她又說，丹鳳眼非常挑長相，一張普通的臉，是很難Hold住狹長的丹鳳眼，稍適合男性一些，女性必會處處碰壁吃虧。是因為我不是男性，所以Hold不住我自己的命運嗎？

我對著鏡子，用手指理了理頭髮，扣好鈕釦，就走到了大街上。

剛下過雨，樹木變色，滿目蕭瑟。落完了葉子的樹梢肅穆而無趣，像鬍子瘦削而鋒利的老頭。地上的落葉被風滾動著，沙沙的，帶著酥脆的失意。這時隨身聽裡傳來了歌聲〈走路去紐約〉，是陶子唱的，與此情此景非常貼切。（一六）

墨西哥

上一則

用竹子呼應「減碳減廢」 姜道宏青年景觀賽奪冠

下一則

秋雨如詩

延伸閱讀

畫家鄭麗雲紐約舉辦個展 創作展現故鄉印記

畫家鄭麗雲紐約舉辦個展 創作展現故鄉印記
場邊人語／短傳長射 野馬踩舍

場邊人語／短傳長射 野馬踩舍
布碌崙籃網隊與創豐集團結夥伴 中領館祝賀

布碌崙籃網隊與創豐集團結夥伴 中領館祝賀
傳統僑社慶雙十 經文處晚宴答謝

傳統僑社慶雙十 經文處晚宴答謝

熱門新聞

李洋這幅「指向心覓」使用蛋殼和大漆鑲嵌製成，歷時一年完成。（記者徐白櫻／翻攝）

花一年完成一幅畫 27歲李洋有顆老靈魂 專攻漆畫

2023-11-20 06:22
奧運金牌選手陳怡安。（圖：天河基金會提供）

跆拳奧運金牌陳怡安丟掉賽場光環 創造繽紛第二人生

2023-11-16 06:00
故宮正展出「宋蘇軾書前赤壁賦」。（本報資料照片）

故宮展蘇軾赤壁賦 打臉教育部這句成語竟寫錯一千年

2023-11-21 20:05
餐廳四周牆壁上掛滿客人繪贈的圖畫和卡片。（圖：作者藍天提供）

天下無不散的筵席

2023-11-17 01:00

代代古早味

2023-11-18 01:02
明尼蘇達聖保羅市立圖書館最近收到逾期104年的書，最後借閱時間是1919年，市長掛保證免煩惱滯還金。（取材自臉書）

明尼蘇達州圖書館收到「逾期104年書」市長幽默回：罰金不用繳

2023-11-19 00:15

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨