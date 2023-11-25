難民的感情歸宿（七）

「再苦也要走下去，我準備在法拉盛 開一家舞蹈室。華人 移民在法拉盛暴增，管他是合法的還是黑戶口，人多的地方生意才旺嘛，到時候你也過來幫幫我。」

牆上的鐘滴滴答答響著，蘇瑤的目光一直落在窗前的百合花，粉嫩玲瓏的蕊，配合柔媚輕盈的瓣，與世無爭地綻放在藍色玻璃花瓶裡。百合花是阿芭送給蘇瑤的，她本人並沒有來，是郵寄的快遞。她婚後長居長島 ，跟蘇瑤三個月也見不了一面。

蘇瑤對韓青說：「阿芭走了，離我們的圈子越來越遠。」

韓青笑道：「紐約的節奏快，朋友變得也快。」

冬天的紐約，陽光很少，風吹在臉上像烏鴉在抓，灰暗的天空讓人情緒低落。那些日子蘇瑤很憔悴，她懷疑自己得了憂鬱症。每晚只能睡兩三個小時，中途醒來後很難入眠，就算昏昏沉沉睡了，眼前晃動著零碎散亂的圖片，有過去的，也有現在的，重疊在一起，時間、空間都是亂的。唯有阿芭的形象很清晰，她穿著純白的裙子，但是表情很驕傲，對蘇瑤不屑一顧。

「你說，我是不是在潛意識裡嫉妒阿芭？」蘇瑤問韓青。

韓青搖頭說：「你不嫉妒阿芭，你是在乎你失敗的婚姻。」

蘇瑤說：「對，我只告訴過你，在紐約沒有誰知道我離了四次婚。我表面不在乎，內心還是忌諱過去。那些年太糊塗了，稀裡糊塗拉了一地的屎。阿芭雖然經歷了戰火，失去了父母和家園，但乾乾淨淨走過來，上帝還是愛她，給她幸福，我還有幸福嗎？離婚四次，還有人愛我嗎？」

「你傻啊，這是紐約，全世界最自由的地方，離婚四百次也有人愛你。」（七）