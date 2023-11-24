難民的感情歸宿（六）

阿芭說：這是紐約，什麼樣的組合都不是奇蹟。再說了，他雖然出生猶太 家庭，但是已經皈依了基督教。

阿芭的婚禮盛大豪氣，私人飛機接送親友在加勒比海的一個海島，那海島也屬於紳士的家族。蘇瑤看著美如天仙的阿芭，心想這樣的極品女子，從來就不是天涯淪落人。

阿芭嫁入豪門，連同她的家族也在改變階層。阿芭給了叔叔一筆錢，至少可以覆蓋一家人兩年的基本生活。這樣叔叔不再為養家餬口奔波，有大把的時間準備牙醫資格考試。阿芭在德國當難民的表哥混得悲催，一直夢想到美國。阿芭先生把他辦到美國，培訓後還拿到一份銀行工作。

蘇瑤對韓青說：「看見沒有，一人得道，雞犬升天。阿芭現在很忙，忙著要把她在敘利亞的奶奶接到美國。據她說，難度很大，還得動用私人飛機，看樣子是要把整個大家族搬到美國來。」

韓青說：「我們華人 不是一樣嗎？一個人先來踩地皮，慢慢地一家老小都奔赴美國了。」

蘇瑤說：「全世界的移民 都一樣，一家人先站穩，然後什麼七大姑、八大姨都來了，子子孫孫都留在美國開花結果。」

韓青說：「你和阿芭是患難時的好友，她能有今天，還不是因為跟你在一起才有的機會，她感謝過你嗎？。」

「她借了我一萬美元。」

「借你，沒給你？」

「她要幫的人太多，能借我一萬，已經阿彌陀佛。她說等我有錢的時候，再還給她。我知道一個非洲男孩在美國當了橄欖球明星，要養活他父母在非洲的三百個親戚。」

「三百個？第一代移民真苦，有錢也苦。」（六）