可樂王／圖

「這首其實是喪曲，而且是八音。」阿銓將我從望著河川的沉思中抓回來，我說：哎喲，現在誰講究那麼多，都嘛唱片拿來放個意思的就好，「而且你們喪禮不也吹〈風入松〉嗎？好端端的喜慶曲牌被這樣亂用。」我說。

「再不然就沒東西吹了，又沒有人會。」阿銓撇著嘴。而且你不覺得八音比較有氣質嗎？哈哈，我說。他說，但那就不是我們的東西。

後來我們又去了幾間土地公廟，幾乎一模一樣的元素，「妳能想像這裡以前全部都是田嗎？」阿銓問，我說我只能從土地公推測了，且除了一片綠油油外，無法再描繪更多，畢竟土地公廟都只剩紅鐵皮和沒有香煙的天公爐了，還能想像什麼？

他拍完廟裡的各種裝飾後，問我要進去參觀嗎，我說我沒興趣，反倒一直盯著公告欄：石碑上，建廟的捐助者一整排都是同一姓氏，配上一些如「土水」、「金池」之類很土的名字。近年慶典的贊助者，卻都變成了「XX建設公司」、「XX食品材料行」。

「其實我不怎麼信傳統宗教。」阿銓突然冒出這句話，我先是一陣震驚：那你為什麼那麼瘋遶境、瘋北管？他低頭不語，玩弄著嗩吶包上白沙屯媽的吊牌，我轉頭望向那排贊助名單，忍不住笑了，「好啦，其實我也不太信。」

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為保生大帝接駕那天一早，沒有班導的班級群組不斷刷新著訊息，他們在比較前往大港開唱的交通工具哪種最酷。甚至有人直接從火車站騎腳踏車過去。「青春的熱血啊！」我回了一句，他們說：妳沒來真是很大的損失，這可是一年一度土地文化的震撼洗禮。我把訊息框滑出螢幕，關閉通知。

廟口榕樹下，阿銓剛去大甲媽遶境發完補給飲料，潮紅的臉夾帶滿身汗臭味。我們整理車台、掛上彩旗，身邊閒話家常的師姊們在討論，要讓臨時被帶來的妹妹打什麼樂器，「妳就跟著前面的人打，反正打錯不會有人管妳，誠意有到就好。打完就有紅包可以領了，知道嗎？」師姊說，妹妹點頭。阿銓尷尬地看著我笑，我想到他之前說入破用的〈苦相思〉幾乎沒人打得出來。但凡用到這個鼓介，都只剩我在撐，站遠點也只能聽到銅器鏗鏗鏘鏘，根本聽不出統一的規則。

保生大帝的神轎近了，鑼鼓外還夾雜電音、國樂、大鼓等花式的聲音。女子穿著清涼的窄裙，在鋼管上磨蹭；又或是坐在三輪車上，穿著短旗袍，演奏著重複的國樂曲。她們用規格化的笑容向我們示意，一群伯伯們從失神的演奏中抬起頭，眼神發光。我低頭看了看身上的唐裝和長褲，阿銓把手上的嗩吶遞給我：「要不要吹，我換個哨片，妳就可以吹了。她們吹那麼爛，妳隨便吹都贏她們。」我冷笑，他說算了啦，不要太在乎，陣頭不過就是這個樣子。

保生大帝的神轎終於到了，我們奏起〈風入松」，之前向我炫耀價碼的師兄拍拍我的肩，說我打得不對，叫我看看身邊的人──剛剛說「打錯不會有人管」的那些師姊。阿銓放下嗩吶，教我不要理他，「勇敢一點，妳打的是對的。」他用嘴型示意。

轎班共有約莫二十個壯丁，肩上披著毛巾，臉上略顯疲態，他們吃力地踏著腳步在廟前參駕。突然，一個站在轎前的壯漢似乎倒下了，周遭其他的人附過去，努力將神轎撐起來。鼓手大哥依然冷靜地打著鼓，其他陣頭行禮如儀，好像眼前沒有發生什麼大事。

鞭炮燃起，眼看轎班的人要撐不住了，阿銓放下裝著擴音器的嗩吶，衝進鞭炮堆中，鼓手大哥向我使了個眼色。我很怕炮，要不是為了出北管，我遇到炮向來都是躲得遠遠的。此時，我卻發現用力敲擊手上的鈔，就可以發出放鞭炮的聲音。我想起阿銓說打到飛起來也沒關係，於是猛力地打，假裝耳邊鞭炮聲沒有停，假裝忽略腳踝上若有似無的刺痛，避免擔心阿銓就此消失在鞭炮灰中。

把倒下的壯漢拖到醫務室後，阿銓跑回榕樹下找我，他笑著，臉上布滿了灰，褲管多處被燒破。我問他有沒有受傷，他說就算會痛，我們還是要做啊。「那個人是怎麼了？」我問。

他看一看陣頭離開後的廟埕，四下無人，「心肌梗塞。」他說，但切記這不可以隨便對參與這次廟會的人講，要說他是被神明帶走了。能夠把生命獻給神明是他一生的願望，況且他病痛纏身多年，終究是被保生大帝眷顧了。

我陪阿銓坐在醫務室處理傷口，點開限時動態，一群同學舉著啤酒，在音樂祭撒冥紙。Y學姊則沒有去大港開唱，而是來看了這場保生大帝的遶境。

「嗚嗚，犧牲了去大港的機會來支持本土廟會。果然把腳放入土地，才能感受到真正的台灣價值啊！」她放上幾張神轎停駕的照片並寫道。（下）