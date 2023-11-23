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紐約的白蝴蝶（一四）

南希

時間並沒過很久，他看出我的臉上起了變化。我臉色蒼白，上氣不接下氣，呼吸顫抖，這顫抖又傳到了我的手上、嘴唇上。我極力掩飾自己的狼狽。他把被單拉到我身上，笑吟吟地問：「你怎麼了？是不是覺得冷？」

我沉默不語。他問：「那麼你是生氣了？怕你男朋友知道？」

我說：「我並沒有男朋友。來紐約前，我已跟男友分手了。」

「是嗎？」張三掩飾不住驚訝，「那麼你每次買三只避孕套，只是為了支援我？」他朝天花板翻了一下眼睛，「你讓我好妒嫉一個根本不存在的人！」

那一剎那，我清楚地體驗到了與愛情有關的東西，略帶鹹味的妒忌。我沒說話，一種釋放後的癱軟讓我處在幸福的舒適之中。

張三興奮起來，他告訴我，我最好放棄藝術，跟他遠走他鄉。我們要享受一個很長的假期，然後，再到另一個城市，一起去賣「歐巴馬保險套」，再讓警察抓去。最好再抓幾次、放幾次，最好把另一隻手指打殘，「你還做我的證人──我們就會賺到第二個一百萬。你看奇怪不奇怪，好運氣來了，什麼都擋不住！」

他大笑。我覺得應該為他高興。但剛才那一陣難以言喻的舒適和自信，已漸漸離去。所有的思緒還清晰，所以我驚訝不已，我說：這是欺騙。

他說：我就是為了賺錢，你跟我是一樣的！

我大聲說：「我跟你不一樣！（這時我的眼睛很不爭氣，沁滿了淚水）我就是跟你不一樣！」我意識到自己的聲音比平時高了，我接下來的話，把自己也嚇了一跳：「你是不是全安排妥當了？包括賣歐巴馬保險套和接近我。」（一四）

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