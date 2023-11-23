難民的感情歸宿（五）

那年春節，韓青邀請蘇瑤去參加華人社區的嘉年華彩妝遊行。蘇瑤把阿芭也拉去了，導演讓蘇瑤和韓青扮獻桃的仙女，阿芭扮成觀音菩薩，一個奇美絕色的觀音，把好多行人都迷住了。遊行途中，還有人向觀音娘娘合十行禮。自那以後，阿芭只要得空，便跟著蘇瑤參加舞蹈培訓，再也不說跳肚皮舞的女子被人瞧不起。

那天蘇瑤對阿芭說，韓青組織的肚皮舞閃舞，是為乳腺癌患者捐款。

阿芭說，她喜歡參加公益活動。

蘇瑤帶著阿芭，穿上捐助公司的廣告T恤衫，準時出現在華爾街 。跳舞的位置是華爾街的金融牛，準確一點，是牛屁股後面一塊小空地。音樂還沒有響，蘇瑤發現阿芭的臉色白成了紙，眼睛都直了。順著她的目光望過去，蘇瑤看見一個衣冠楚楚的西裝男人，帥得像個歐美明星，想都不用想，肯定是華爾街的白領。他或許剛剛下班，或許在上班的間隙裡，出來喝杯咖啡 。

蘇瑤的腦子閃得快，她認定那人是阿芭的未婚夫。

蘇瑤問阿芭：要不要不跳？阿芭突然咬緊嘴唇，高傲地揚起頭說：為什麼不跳？我要盡情地跳！

阿芭本來就美得像個驚嘆號，當驚嘆號搖臂旋轉，注定會舞動出不一樣的奇蹟。表演結束，一個風度翩翩的中年紳士向她們走來，遞給了阿芭和蘇瑤兩張名片。他說他記得阿芭，唐人街中國農曆年的遊行，阿芭扮的白衣菩薩，讓他記憶猶新。

阿芭在第二年的五月，嫁給了那個紳士。紳士是華爾街的一個金融大鱷，猶太 人。蘇瑤問過阿芭：阿拉伯人能和猶太人通婚嗎？（五）