我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

感恩節餐桌必備？火雞依舊是首選 受歡迎甜點是這道

紐約的白蝴蝶（一三）

南希

他問：「嚇著了？」

我說：嗯，我是嗆著了。我舉起酒杯：「是一百萬？沒錯？」

「沒錯！」他把一個信封推到我面前，逕直盯住我的臉。「這些都是你的，」他說，「如果你跟我走的話。」張三隔著餐桌，又一次目不轉睛地注視著我。

我喝了口水，輕輕放下杯子，斟酌該說出口的詞句。但是什麼也沒說。

他滔滔不絕地說了很多話，還喝了很多酒，我覺得他醉了，在說酒話。我一手拿叉子，另一隻手握起拳頭支撐著面頰，貌似專心致志地傾聽他講話。可這時發生了一件事──他不小心打翻了我面前的盤子，番茄汁灑了我一身，我的裙子頓時像一幅色彩鮮明的現代派油畫。

他一邊抱歉，一邊提議說，到他公寓裡換衣服，他替我清理一下。我並不知道他就住在附近。進了屋，他遞過來一條毛巾和一件自己的襯衣說：「你應該趁現在把衣服換一下，我馬上幫你洗掉番茄汁！我這裡有很多好音樂唱片，現在時間還早，你聽聽看？」

我站在洗手間裡，穿著他的寬大襯衣，努力地往下抻，企圖用大襯衣的下襬蓋住我的大腿。他悄悄走進來，吃驚地看著我的腿，呼吸不暢起來。這時，我轉過臉，離他的耳朵只有幾英寸，他猛地接住我的目光，就那麼催眠似地看著我。我一時恍惚，在他那雙眼白很大的眼睛裡。

我突然感到了他肌膚的接觸，兩個人的體溫和氣息在小小的空間交融。我心中大亂，我的避讓無濟於事，他的一條胳膊圍攬過來，包圍住了我的肩膀、手臂、脖子和臉頰。在一陣燥熱過後，整個人全是他的了。（一三）

上一則

故宮展蘇軾赤壁賦 打臉教育部這句成語竟寫錯一千年

下一則

課堂裡的小霸王

延伸閱讀

紐約的白蝴蝶（四）

紐約的白蝴蝶（四）
封面故事／無證客安置住宅區 帳篷對面有小學

封面故事／無證客安置住宅區 帳篷對面有小學
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐約退伍軍人節遊行 華裔老兵不缺席

紐約退伍軍人節遊行 華裔老兵不缺席

熱門新聞

李洋這幅「指向心覓」使用蛋殼和大漆鑲嵌製成，歷時一年完成。（記者徐白櫻／翻攝）

花一年完成一幅畫 27歲李洋有顆老靈魂 專攻漆畫

2023-11-20 06:22
奧運金牌選手陳怡安。（圖：天河基金會提供）

跆拳奧運金牌陳怡安丟掉賽場光環 創造繽紛第二人生

2023-11-16 06:00

老了，就是老了

2023-11-16 01:05
餐廳四周牆壁上掛滿客人繪贈的圖畫和卡片。（圖：作者藍天提供）

天下無不散的筵席

2023-11-17 01:00
幾米∕圖

送禮的學問

2023-11-15 01:02
幾米∕圖

情意永流傳

2023-11-17 01:02

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職