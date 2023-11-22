紐約的白蝴蝶（一三）

他問：「嚇著了？」

我說：嗯，我是嗆著了。我舉起酒杯：「是一百萬？沒錯？」

「沒錯！」他把一個信封推到我面前，逕直盯住我的臉。「這些都是你的，」他說，「如果你跟我走的話。」張三隔著餐桌，又一次目不轉睛地注視著我。

我喝了口水，輕輕放下杯子，斟酌該說出口的詞句。但是什麼也沒說。

他滔滔不絕地說了很多話，還喝了很多酒，我覺得他醉了，在說酒話。我一手拿叉子，另一隻手握起拳頭支撐著面頰，貌似專心致志地傾聽他講話。可這時發生了一件事──他不小心打翻了我面前的盤子，番茄汁灑了我一身，我的裙子頓時像一幅色彩鮮明的現代派油畫。

他一邊抱歉，一邊提議說，到他公寓裡換衣服，他替我清理一下。我並不知道他就住在附近。進了屋，他遞過來一條毛巾和一件自己的襯衣說：「你應該趁現在把衣服換一下，我馬上幫你洗掉番茄汁！我這裡有很多好音樂唱片，現在時間還早，你聽聽看？」

我站在洗手間裡，穿著他的寬大襯衣，努力地往下抻，企圖用大襯衣的下襬蓋住我的大腿。他悄悄走進來，吃驚地看著我的腿，呼吸不暢起來。這時，我轉過臉，離他的耳朵只有幾英寸，他猛地接住我的目光，就那麼催眠似地看著我。我一時恍惚，在他那雙眼白很大的眼睛裡。

我突然感到了他肌膚的接觸，兩個人的體溫和氣息在小小的空間交融。我心中大亂，我的避讓無濟於事，他的一條胳膊圍攬過來，包圍住了我的肩膀、手臂、脖子和臉頰。在一陣燥熱過後，整個人全是他的了。（一三）