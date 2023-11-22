難民的感情歸宿（四）

阿芭垂眉低頭說，想不通，總想問個為什麼。婚約就是承諾，不能取消。

兩人正說著，餐廳裡響起了歡快的阿拉伯音樂，穿著一身閃金爍銀的女郎跳起了肚皮舞。蘇瑤拍著桌子說：我也會跳、我也會跳。在紐約一陣瞎轉，居然忘了老本行。我們兩人乾脆去跳舞掙錢，或者合開一家舞蹈室，應該比幫人修指甲愉快。

阿芭搖頭苦笑道：你哪來的想法？在我們國家，跳肚皮舞的女子被人瞧不起，好家庭出來的女孩不會去幹那種職業。

蘇瑤急了，聲音也大了：那種職業怎麼了？靠勞動吃飯，賣藝又不賣身。你自己都會跳，怎麼還瞧不起人家跳？

阿芭說：對，我會跳。我只為家庭的聚會跳、朋友的婚禮跳，那種盈利的商業演出我絕對不碰。

蘇瑤哼道：這是紐約，沒人在乎你的純潔高尚。

蘇瑤走自己的路，她的周末都撲在舞蹈室學舞，同時四處張望，不放過任何演出的機會。紐約到底是國際大都市，只要有心，挖不出黃金，也挖得出漂亮的石頭。

阿芭自己不跳，但是常陪蘇瑤參加商業演出，幫她拎包、幫她化妝，也幫她牽裙子、插翅膀……外人都當阿芭是蘇瑤的助手，蘇瑤呵呵一笑不置可否。那次演出是在長島 一棟華美豪宅裡，

蘇瑤說：這房子大得像宮殿，跟你十八歲慶宴的那個地方相比如何？

阿芭淡然說：差遠了。

蘇瑤性格開朗，到處結交朋友，很快認識了一個叫韓青的舞蹈女孩。韓青大眼睛、大嘴巴，一頭蓬鬆的金色獅子頭特別搶鏡。韓青在中國就有舞蹈底子，目前在紐約混江湖，時不時還找準機會，去百老匯 客串一個小角色。（四）