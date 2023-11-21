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窗裡的故事（九）

顧艷

3

米婭一上二樓，隔壁老李聽見她的腳步聲，從房間裡出來說：「你去哪裡了？你媽媽到處找你，她出事了呢！」

隔壁老李的話聽得米婭面色蒼白，心「咚咚」地跳得厲害。她緊張又焦急地說：「我媽她出什麼事了，她在哪裡？」

老李說：「她摔跤了，左手摔成了骨折，繃著繃帶在屋裡頭呢！」

米婭這才鬆一口氣，輕輕地打開房門，看見母親左手臂被紗布綁著，繃帶吊在脖子上，正坐在馬桶上解手。

「媽，你怎麼了？」米婭說。

「你到哪裡去了？這麼晚才回家？」母親惱火地說。

「我在學校晚自修。」米婭一邊撒謊，一邊去扶母親。

母親忽然一甩右手道：「你走開。」母親似乎不相信女兒的話，她說：「你老實說，你在幹啥？」

米婭道：「我不是說了，我在晚自修。」

母親說：「你還要撒謊，我都去過學校了。」

米婭道：「你簡直就是個控制狂，我不是你的私有財產。」

母親最忌諱女兒撒謊，現在又目無尊長地說她控制狂，母親又氣又惱，忽然憤怒地給女兒甩過去一巴掌。女兒被這突如其來的一擊，激怒了。原本有些愧疚的她，一下變得歇斯底里起來。她一邊哭，一邊左手捂住被母親打疼的半邊臉，右手去扯母親的頭髮。母親雖然左手吊著繃帶，右手卻是力氣不小。母女倆扭打成一團。母親終被女兒猛烈一推，推倒在地。

母親哭了。

「你個沒良心的東西，我一把屎、一把尿地把你養大，你就這麼對我？」

「你老是說這樣的話，我已經厭煩透了。」米婭說著，甩門而出。

母親見女兒出去，又見自己左手的繃帶被米婭扯掉了，坐在地上哭得很傷心。（九）

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