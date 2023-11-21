難民的感情歸宿（三）

薛慧瑩／圖

阿芭的表哥熬過了噩夢，跋山涉水總算抵達了德國 。他在電話裡對阿芭的叔叔說，難民流裡有太多地痞流氓，揍他、打他，明目張膽搶他的水和食物。他從來沒想過，這輩子會跟這樣的人渣擠在同個隊伍，遭受非人的顛簸和折磨。他一個銀行高級經理，平日西裝革履，接觸的人知書識禮，怎麼會淪落到難民營？雖然到了德國，但還是不甘心，他有金融碩士和多年的銀行經驗，希望叔叔能幫他在美國找一處容身之地。

叔叔只是苦笑搖頭，他一個敘利亞牙醫，在祖國享受了極高的尊敬和榮耀。流落到了美國，連行醫的資格都沒有，只能當牙醫助理！不是每個牙醫都願意聘他當助理，因為他的英文並不算流利。聘用他的醫生是誰？能想到是他從前的大學同學嗎？當年成績遠不如他，但是同學走得早，二十多年前就赴美留學。如今已長成了一棵大樹，枝繁葉茂，能庇護親人，也能庇護落難的老友。

阿芭的叔叔快奔五十了，還能去考美國的行醫執照嗎？當務之急是養活一家老小。周末也不閒著，在一家具店當搬運工。

阿芭叔叔告訴阿芭表哥：你先在德國待著，移民 美國太難了。美國如今不喜歡移民，對中東移民有排斥情緒，完全是看瘟疫、看恐怖分子的眼色，網上的謾罵更是洪水滔天。美國比較好面子，對世界宣稱接受上萬難民，但是那些條件苛刻得發毛。其中一條：要等兩年以上，如果這兩年局勢變了，所在母國穩定了，對不起，你難民的資格取消了。許多阿拉伯社區主動請纓：我們可以承擔十萬難民。聯邦政府也不搭理他們的熱情相助，說政府有自己的規劃和節奏，請別干涉。

凡是有尊嚴的職業人士，不是迫不得已，誰願待在美國受氣？阿芭想起叔叔就難受，他在故國是多麼風光榮耀，出門有司機、進屋有傭人。嬸嬸送了小孩上學後，根本不操心家務，常同女伴去名店閒逛。阿芭呢，也是活得像公主一樣，父親經營一家地毯公司，生意興隆，她是父母唯一的孩子，他們的掌上明珠。

阿芭指著谷歌圖片裡的一堆廢墟說：這兒曾是皇家的避暑山莊，我十八歲的生日派對就在那裡舉行。但是戰火把一切都捲走了，誰能記住它過去的輝煌和宏大？

蘇瑤心想，要是自己和家人遭遇如此大難，還不罵天罵地罵祖宗，看阿芭坐在那裡，與世無爭地美麗著，誰也不知道她走過撕心裂肺的人生變故。

蘇瑤跟阿芭成了好友後，便離開了曼哈頓，兩人去布魯克林合租了一套小公寓。蘇瑤和阿芭一樣，跟嬸嬸的關係不好。阿芭說，她理解嬸嬸，曾經是雍容華美的闊太太，待人接物優雅溫柔。天塌了，日子亂了，帶庭院的豪華別墅不見了，擠在火柴盒一樣的空間內，還要管四個孩子的吃喝拉撒，再豁達寬容的人也會發瘋。失去了祖國，也失去了尊嚴的基石。

蘇瑤把阿芭和自己形容成「同是天涯淪落人」。其實蘇瑤比阿芭幸運太多，逃離中國，不過就是想逃離一堆情感的麻煩。現在回頭再看，那些麻煩又算什麼，比風中的羽毛還輕。

蘇瑤問過阿芭：你在敘利亞有男朋友嗎？

阿芭說：在我們那裡，都是父母安排婚姻。但是父母已經不在了，戰火紛亂，能保住命就應該感恩真主。

阿芭曾經訂過婚，男方父親跟阿芭父親是朋友。只是這仗一打起來，世界就亂了，那些承諾早被子彈打得七零八落。

和平的時光真是好啊，麵包的脆爽、羊肉的鮮香、煎魚的酥嫩，在唇齒間奏響了美味的交響。這是紐約中城一家敘利亞餐館，阿芭對蘇瑤說：我父親提過，我未婚夫喜歡這道菜。蘇瑤對阿芭說：你人都在美國了，還去想未婚夫幹什麼？你長得這麼美，好好找一個，我也可以靠一靠。

阿芭低眉垂眼說：嬸嬸告訴過我，他其實就在紐約，他似乎不願意見我們。

阿芭的未婚夫很早就到美國留學，混得山青水綠，在華爾街 從事金融分析。華爾街有阿拉伯人成立的金融協會，協會的負責人認識阿芭的叔叔，對他道了實情。阿芭未婚夫已經有了女友，猶太人，在華爾街某金融集團當主管，有呼風喚雨的氣勢。

蘇瑤對阿芭說，這是紐約，上床下床都那麼自由，更別說一張婚約了。（三）