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前第一夫人羅莎琳去世 卡特：我的每項成就 羅莎琳都是平等夥伴

紐約的白蝴蝶（一一）

南希

紐約媒體也來湊熱鬧，人人都知道時報廣場有個賣「歐巴馬保險套」的人。

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入秋，我去了波士頓，參加一個小劇團的演出，回來時，紐約的樹葉已變黃了。我一邊在音樂學院修課，一邊在地鐵站拉小提琴，掙點生活費。一天傍晚，我從地鐵站出來，天色陰沉，天空被含有水氣、沉甸甸的陰雲遮蔽起來，看樣子隨時有可能下雨。北風發出尖銳的呼嘯，路上幾乎不見行人，一切都好像凍僵了。

我剛拐進一條僻靜的街道，突然被人攔腰抱住。我腳下一滑，琴盒「匡噹」一聲摔在地上，嘴巴被人捂住了。

「不許叫！」我聽到一聲低吼。他撕扯我的上衣，我踢了他的下身，第一個回合，我們扳平。但第二個回合，我明顯力不從心了。我只能拚命地叫，大叫「救命」。

街上靜悄悄的，門窗緊閉。好吧！我就不信，沿著這條街住著幾百號人，我就叫不出來一個有良心的！可是，人們好像齊了心要當聾子。在我有限的英語單詞裡，再找不到更有力的求救詞，也就是「help」，聽上去就像在說「幫幫忙」那麼輕鬆。

我猛收腹飛起一腳，正中他的鼻子。與此同時，我太陽穴上遭到了猛擊，半邊臉馬上麻木了，身子一下失去了平衡，像一個布袋一樣摔在地上。

這個滿臉血的歹徒朝我壓下來──我可以看清他臉上的麻子和嚇人的眉毛。他的眼睛充血，變得十分可怕，骨節吱呀作響，臉上肌肉抽搐著。他低聲喊道：「Shut up!」這聲音在深深的胸腔裡發出乾澀的回聲。我雙手反剪，被他拖在地上，手腳失去了往日的靈活。（一一）

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