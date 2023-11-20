難民的感情歸宿（二）

薛慧瑩／圖

他跟蘇瑤一樣，也有多婚經歷，彼此報以理解。蘇瑤穿著婚紗進了他的別墅，沒幾天便發現他跟兩任前妻藕斷絲連。她跑到他前妻那裡去吵鬧，前妻居然罵她是三婚的小三。

算了吧，蘇瑤對婚姻徹底絕望，還是自己單過吧。她時不時會懷念第一個丈夫，如果當時懂事，絕不會走到今天的境地。老天給的苦果子真不好吃！時間久了，蘇瑤變得疑神疑鬼，眼前似乎有跳舞的白牙和紅舌頭，都在講述她的傳奇。她本來是個神經強壯的人，但也不可能在風雨中強壯一輩子。她覺得深圳這座城市已經沒了自己的容身之地，於是在三十歲的生日後懇請父母：幫我去美國吧。

蘇瑤的爺爺、奶奶定居紐約多年，在曼哈頓 唐人街擁有兩家餐館。很多年前，爺爺、奶奶就想把蘇瑤的父親辦出去，因為直系家屬移民 排隊還算快，蘇瑤的父親是他們唯一留在大陸的孩子。

但是蘇瑤的爸爸堅決說不，他在區科技館當小領導，雖談不上呼風喚雨，但是一路春風，處處受人尊重，才不想移民美國，從一張白紙開始。他去紐約探望過父母，唐人街的破爛髒亂讓他怵目驚心。

他對妻子說過：父母的餐館不是我的容身之地，我幹不了切菜、洗魚、端盤子！

親友們都勸他：為了女兒，你應該移民。

父親搖頭說：女兒不愛讀書，喜歡唱歌、跳舞，中國更適合她。

誰又能料到，個性獨特的蘇瑤，婚姻也走得很獨特。當父母的罵是罵，當然不能袖手旁觀。母親對父親說：讓蘇瑤去美國吧！風水變了，命運也能改變。

蘇瑤去了紐約，剛開始只能在餐館打工。爺爺、奶奶退休了，餐館早被叔叔接管。叔叔的原配兩年前病亡，緊跟著娶了新夫人。新夫人只比蘇瑤大三歲，但是潑辣能幹，裡外都是她當家。她看蘇瑤來餐館打工，以為蘇瑤是奔著要來分財產的，橫看豎看都不順眼，冰淇淋裡也能挑出骨頭來。

有一次，她嫌蘇瑤的魚鱗沒有清乾淨。蘇瑤本來就悶了一肚子的火，把手上的魚朝廚房天花板一扔，鼻子一哼、脖子一歪，瀟灑一個轉身，就進了曼哈頓越南 人開的美甲店。

蘇瑤在美甲店一邊打雜、一邊學技術，因為沒人跟她說中文，逼得英文的節奏加快了。美甲店有個叫阿芭的女孩，來自敘利亞，常帶蘇瑤去教堂蹭免費的晚餐和英文課。蘇瑤第一次見阿芭，兩個眼珠子就定在了臉上，哇，從來沒見過如此絕色美女，完全能夠傾倒一座城池、停下兩艘航母。

阿芭告訴蘇瑤，敘利亞的內戰讓她失去了父母，她跟隨叔叔一家來到美國。每當蘇瑤開始抱怨美國的無聊和荒謬，阿芭總是輕言細語說，她能來美國，要感謝真主。在她那戰火漫天的祖國，難民們無處安身、顛簸流離，為了找一處容身之地，像洪水一樣湧向歐洲的邊境線。

阿芭曾有過靜好的歲月，跟父母在一起的日子是幸福的。阿芭的故鄉是敘利亞首都附近的小城，誰能想到安靜美麗的小城也避不了炮火。父母在參加親戚婚禮的路上，遭遇了冷炮的襲擊。那是2011年，內戰剛剛點燃，許多人還在觀望、許多人還不想離開，甚至還夢想著發一筆戰爭財。阿芭的叔叔先見之明，當機立斷，即刻帶著一大家人移民美國。幸好走得早，沒有摩肩擦踵的洶湧人流。

阿芭告訴蘇瑤，同歐洲相比，美國接受的敘利亞難民最少，名額只有一千多，而他們一家就是其中的幸運兒。美國擇人的眼光毒辣，不是什麼樣的難民都給你開門，要嚴查你的背景，還要看你的職業。能踩上美國橋的幸運兒，除了身家清白，要不有錢、要不有才。阿芭的叔叔是首都醫院的頂級牙醫，否則一家人還當不了美國的難民。難民名單裡還有工程師、教授、園藝師、傳統珠寶設計師。。。

阿芭的奶奶本來可以跟隨一家人移民美國，但是老人家死也要死在自己的家園，她認為美國沒有她的容身之地。當時有個表哥自告奮勇照顧奶奶，最後局勢越來越亂，每天窗外都是炮火和炸彈。眼看對面一棟公寓被炸成了廢墟，半條街都是血淋淋的屍體，表哥決定逃難，但是奶奶還是堅持獨守。老人相信，戰火終將會熄滅，離散各國的親人總有回家的一天，她會活著擁抱他們。（二）