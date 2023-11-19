紐約的白蝴蝶（一○）

他說：我很快就要一貧如洗了。

我對他說：「堅持住！我們都跟你站在一起。」

這段時間，報紙不斷報導張三案子的進程。他的律師第二次敗訴，他的日子過得很艱難。警察又抓了他幾次，都是第二天就放了，也沒有提審，也沒有什麼法律手續。他忍不下去了，說著舉起受過傷的左手，「我一定要告倒他們，我要讓他們違法抓人付出代價」。

我終於說出了我心裡的疑問：「你怎麼會想到賣歐巴馬 牌保險 套的？」

「原來我只是突發奇想，想出一個奇招，創出『歐巴馬牌』保險套這個品牌，三元一只、五元兩只、七元三只，在時報廣場兜售。有不少人支持我，我也不明白，他們為什麼支持我。後來有人幫我在保險套盒印上了歐巴馬的頭像，頭像下還印了一段話：『希望不是一場鬧劇。』藉此對歐巴馬經濟政策和移民 政策進行抨擊。結果各個報紙、電台都報導我。很多顧客來買我的貨，絕大多數為女遊客。她們喜歡把這個別出心裁的保險套，做為禮物送給男友，嘿嘿！是不是很逗？

「我不懂政治，我只想賺錢。可我被警察盯上了，當然不直說，就找個無照經商的藉口。可我是不是無照呢？是。我以總統的頭像和質疑移民政策的話做招牌，所以執照總是拿不到；既然無照，該不該抓呢？未必。警察把我抓了就放，從不敢真把我怎樣。因為我有絕招，那就是歐巴馬頭像下的那段話。」

後來他的案子在法院得到了裁決，給予他賣歐巴馬保險套的合法性。警察雖不服，仍以無照經商抓他，抓又不真抓，第二天再放。實際就是騷擾他，讓他知難而退。（一○）