那些歐吉桑們總是不經意地藉著觸摸珠串，順勢摸著她的手，「卡哇伊、卡娃伊」地叫喚著，像是在叫她的暱稱似的，只差沒有把手往她的兩頰捏去。喜歡手串的可以直接摘下，然後把錢放到她掛在衣服外的小錢袋，或者也有一定要她用手接下鈔票的男人，藉機再滑摸她一下。

也有挑三揀四，不是順著手臂買珠串，而是指定要其中的一串。於是她只好把掛滿手臂的珠串，逐一拔下來，然後把被指定的那串交到客人手上之後，再次將沒賣掉的一一掛回手臂。

她的眼神失落且彷彿要掉淚的感覺，淚光閃閃。她並不是為了自己而難過傷心，只是想到媽媽失望的神情，，她就心痛得要死。她希望媽媽快樂，那是她在那個還黏在母親身上的年紀所能的唯一寄盼。

那時她以為母親就是她的一切，寒暑假她總是和母親日夜在一起。媽媽快樂，她就快樂。媽媽有好心情，她就有好日子。

射中命運的時光箭

命運一觸即發。

燃燒在她手上的掌紋，遞出懸在未來的相思。

石頭熬煮到軟，樹木老到成神，聖山下的蘿莉塔，如蛇在扭動、如貓在走路，如鹿等待溪水。珠串的玻璃珠折射如他童年吃的香蕉乾玻璃紙，包在香蕉乾的玻璃紙那般閃亮。

閃亮不會消逝，只會在夢中燃燒，不會過去。

這個夜晚，是女孩夢中祈求的幸運。

真的有人一口氣買走雙臂上掛的所有珠串，小女孩如雲雀，歡喜旋轉。

千年等一回，這一回看似日常的每一回，但已產生看不見的疊加效應。（四）