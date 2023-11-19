難民的感情歸宿（一）

薛慧瑩／圖

2023年秋天，紐約又亂了！起因是巴勒斯坦 的哈瑪斯和以色列在加薩 再次交戰，戰火居然瀰漫到萬里之遙的紐約。雙方的支持者在紐約遊行，對峙中免不了口角和推搡，衝突進一步惡化。

韓青對好友蘇瑤說：「巴以兩國為爭容身之地，一直打鬥不休。如今血戰還沒分出勝負，紐約已經亂成一鍋皮蛋粥。今天我去百老匯 參加彩排，路過時代廣場時，看見遊行雙方大打出手，警察拉不住，也混在裡面打，好多吃瓜群眾在拍視頻。」

蘇瑤勸她：「別看熱鬧，老實待在家裡。我一個當媽的，天天擔心孩子，只希望世界和平、和平世界，混亂早點平息。」

「這樣亂下去，只怕有一天，紐約沒有你我的容身之地。」

「紐約是全世界難民的庇護之地，無論你是政治難民，還是情感難民。如果紐約都沒了容身之地，我們何去何從？」蘇瑤感嘆著，陷入了沉思，

十多年前的蘇瑤還在故鄉深圳。都說深圳海納百川，是座包容的開放城市，容納不同的聲音和文化。但是蘇瑤覺得，深圳已經沒了自己的容身之地。為什麼？她在兩年內休掉了四個老公，無論走到哪兒，哪兒都是五顏六色的目光射向她。

她有次參加一位長輩的生日宴，一進包間，鬧烘烘的笑聲突然安靜了。她看見親友們裝出若無其事的樣子，但是臉上詭異的表情藏不住，還蕩蕩悠悠掛在嘴角和眉梢。

蘇瑤先是一愣，然後冷笑道：「我知道你們在嘲笑我，有本事就當面告訴我。對，我離了四次婚，是個笑話。但是我愛了就愛了，愛了就結婚，老實做人，遵守國家婚姻法，堅守道德底線。沒當小三，更沒有亂七八糟跟幾個男人同時上床。」

「既然遵守國家婚姻法，就別把婚姻當兒戲。你在大婚前，為什麼不選擇同居？」姑媽問她。姑媽的女兒燕子一直沒結婚，當過四次小三，如今還在跟一個老闆同居，但老闆就是不娶燕子。

姑媽還說：「燕子跟你一樣感情顛簸，但是燕子依然是個未婚姑娘。」

蘇瑤呵呵苦笑，當過四次小三的燕子還有驕傲的本錢，可以把未婚姑娘的旗幟插在頭上。離了四次婚的自己早沒了容身之地，為千夫所指，這世界魔幻得讓人崩潰。

蘇瑤成長於小康之家，父母是深圳的公職人員，她從小活潑可愛、能歌善舞。大學讀的藝術，畢業後在福田區開了一家肚皮舞舞蹈室，熱辣性感的肚皮舞是她的摯愛。蘇瑤自我感覺特別好，雪膚嬌嫩、五官精緻，性感的肚皮舞女郎，一顰一笑都嫵媚動人，一扭一轉，散發出迷人的女人氣息。

除了教學，她還常去外地演出，日子過得生動活潑。只是那些年像在夢裡坐過山車，虛幻縹緲，醒來後暈得日月無光，自己的臉也丟得光光。父母顏面盡失，不想認她了，因為她結婚離婚、離婚結婚一系列神操作，都不跟父母打招呼。親友們覺得她有毛病，腦神經東拐西轉，不知轉到了什麼地方。有人說她是結婚狂，換老公比換車的速度還快。更有刻薄者說，換老公如換手紙，乾脆再多換幾次吧，直接上金氏紀錄，弄一個知名人士當當。

這樣的名人還是不當的好。回頭看看走過的路，亂七八糟的花草和荊棘亂晃在眼前，誰稀罕這樣的奇葩風景？第一個老公是蘇瑤的初戀，他是個愛家的人，豁達溫厚，對她照顧有加。他有次耐心地勸她，既然已經成家，外面亂七八糟的商演就別去了，家裡又不缺這個錢。蘇瑤臉一垮，認為丈夫想綑她的翅膀，婚姻又不是牢籠，憑什麼不能在藍天下翱翔？吵了幾次架，丈夫選擇了分手，她滿不在乎在協議書上簽下龍飛鳳舞的名字。

第二個丈夫是個歌手，兩人在外地演出途中一見鍾情，即刻閃婚。閃婚後沒兩天，她就在床上捉了他的姦，兩個女的滾在他的床上，簡直就一人渣王！第三次了，她發誓事不過三，要好好嫁人。男人在大學搞行政，是個穩妥的主，但是蜜月剛剛過完，粵北鄉下的公婆就來搞突襲。沒兩天，小姑子、小叔叔也來了，說是想在深圳發展，先暫時借住一下。什麼借住？看那個節拍和步伐，完全要把蘇瑤的家當成長期抗戰的根據地。蘇瑤就是演員，也演不出高超的賢惠。

第四個老公是個開電器公司的老闆，條件不錯：「有房有車，父母雙亡」」──據說是當今女孩最理想的結婚對象。（一）