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窗裡的故事（六）

顧艷

尤其冬天，三人一套房的學生寢室，總能看見睡眼惺忪的同學，打著哈欠出來刷牙洗臉；這時候的女生是最本色的。到了夏天，女生們都喜歡穿著背心、短褲，到盥洗室梳洗，每個女生都是一道亮麗的風景。米婭非常羨慕那個乳房豐滿的女生。米婭曾買過豐乳霜塗抹，可自己的雙乳就是豐滿不起來，這讓她沮喪。

周末下午上完課，正好五點，米婭回寢室拿了拉桿箱，走在學校的林蔭道上。走出林蔭道，她拐一個彎朝解剖實驗室走去。她想像林蔭道是一條河，而她和大衛就是河裡會合的兩片樹葉。她有些緊張起來，這到底算不算約會呢？她不知道。

解剖實驗室的門緊鎖著，米婭就站在門口等。冬天晝短夜長，眨眼天就黑下來了。米婭的眼睛直直望著前方，每個男人遠遠走來，她都伸長了脖子。終於，她盼來了大衛。大衛開著一輛白色寶馬車，在她面前倏地停了下來，嚇了她一跳。

隨即大衛從車窗探出頭來說：「來遲了，咱們一起吃飯吧！」

米婭愣了一下，欣喜地點點頭。

米婭坐上大衛的車，只開了五、六分鐘，就來到街上一家大酒店。在車庫停完車，他們穿過富麗堂皇的酒店大堂，步入隱藏在飯店縱深處的露天花園。這裡一牆之隔，便隔開喧鬧，幽靜得猶如脫離塵世的一方綠島。綠樹婆娑中，霓虹燈閃爍著，花叢裡有音樂伴著噴泉，樹下有餐桌和木椅。

儘管是冬天，在這樣的氛圍下，卻也不覺得冷。他們找了一個角落坐下，服務生拿著菜單過來。大衛點了幾道菜，還點上兩份火燒冰淇淋。米婭想，大衛是揣摩女孩子心理的高手吧！（六）

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