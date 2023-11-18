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張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

紐約的白蝴蝶（九）

南希

這一年全美經濟危機，各行各業慘遭重創，紐約的旅遊業一派蕭條。沒有人來旅遊，百老匯劇團就紛紛解散。莉莉只能去拉斯維加斯碰碰運氣。彼德很沮喪，他希望莉莉留下，參加他的畫展首場派對。莉莉沒有答應，第二天就去了賭城，趕在節日季之前簽約。

彼德的畫展經過幾年準備，終於在SOHO區一個藝廊展出了。保羅的第一張唱片《把花嘗遍》正在灌製。我在音樂學院註了冊，一邊修課，一邊零星參加一些小劇場演出。

天氣突然暖和起來了，我和保羅坐在時報廣場，一邊曬太陽、一邊吃三明治。不一會彼德也參加了進來，他已經幾天沒露面了。莉莉走後，他幾天睡不著覺。他意識到自己更想去賭城，跟莉莉在一起。他想給莉莉打電話，猶豫了一下，又不想顯得挺脆弱的樣子。

保羅轉頭看了看彼德，說了一句：Follow your heart，然後繼續吃他的三明治。彼德假裝看太陽，抬手遮住眼。

這時，張三意外出現了。他舉著一件東西說：「買一點麼？」同情心驅使，我拿出錢遞過去。

他找了錢，遞過來口香糖。我拿在手上才發現，並不是什麼口香糖，而是三只保險套。這之前，我並不知道他在賣保險套。這個誤會讓我臉紅，好在沒人看見。更奇怪的是，保險套盒子上竟印著歐巴馬的頭像，現在我明白，警察為什麼三番五次抓他了。

過了一陣子，彼德真的聽從內心，去了拉斯維加斯。某天我又在時報廣場街頭遇見了張三，他癱坐在一張深色沙發靠墊上，這靠墊顯然是流浪漢留下來的，已經看不清什麼顏色了。

「你就睡在這裡？」我吃驚地說。

「我已經流落街頭了。」他的聲音沙啞，臉頰消瘦可怕，蒙了一層灰。（九）

保險 時報廣場 賭城

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