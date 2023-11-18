我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

我的名字叫楓（全文完）

鳳群

暫時不會，秦曉蘭說，這對老人家，肯定是個致命的打擊。

如果你堅持這樣，可能無法擺脫人們對你的誤解，認為尤楓的死與你有關。麥子琪面色嚴峻地說，還有你與我的關係。

我與你沒有任何關係，這你應該清楚。秦曉蘭不解地看著他，麥子琪，你說這話是什麼意思？

尤楓已在遺書上說了，你與我是最合適的一對。她說她對不起我，要我在她死後一定要娶你為妻。麥子琪有些難為情地說，這不暗示了我們之間有關係嗎？如果你不發出視頻，人是你陪上山，又在你面前消失的，豈不會產生什麼誤解？北美的中國留學生人多嘴雜，就怕到時你我難以說清，人言可畏啊。前天那幾個員警似乎也存在這些誤會。

天哪，真可怕。秦曉蘭倒吸一口冷氣，看車窗外落葉紛飛的紅楓樹，長嘆一聲，這也太殘酷了！

現實就是殘酷的，尤楓的死讓我難以接受。前幾天，她一直和我鬧分手。麥子琪哽咽地說，其實尤楓除了偶爾發發公主脾氣，其他什麼都好。我一直都在勸她，我們先別分手。暫時找不到工作沒有什麼，慢慢來。至於我父母要孫子的事情，也等一切就緒再考慮，老人家的工作由我來做。尤楓雖然愛說絕情話、易走極端，但她心地善良，她對父母親還是有感情的。否則她就是自殺，也犯不著來白山搞一個這樣特殊的告別儀式，還讓你給拍攝下來，也就是想讓她父母親永遠記住她。

車窗外紅楓林連綿不絕，尤楓那句類似咒語的話又一次在秦曉蘭耳畔響起。

我的名字叫楓，這是一個悲劇的名字。

秦曉蘭疲憊地闔上眼，不想再看車窗外那些一閃而過的紅楓林。每一片飄飛的紅葉都讓她想起尤楓最後唱的歌。（全文完）

中國留學生

上一則

台灣女導演抬頭 紐約大學影展見證30年變化

下一則

歌聲裊裊喜開懷

延伸閱讀

我的名字叫楓（一八）

我的名字叫楓（一八）
我的名字叫楓（一七）

我的名字叫楓（一七）
我的名字叫楓（一六）

我的名字叫楓（一六）
我的名字叫楓（一五）

我的名字叫楓（一五）

熱門新聞

奧運金牌選手陳怡安。（圖：天河基金會提供）

跆拳奧運金牌陳怡安丟掉賽場光環 創造繽紛第二人生

2023-11-16 06:00

老了，就是老了

2023-11-16 01:05

漫步初老

2023-11-11 02:00
羊腸麵包。（林良姿．圖片提供）

伊斯坦堡初體驗

2023-11-13 01:02
幾米∕圖

送禮的學問

2023-11-15 01:02

最漂亮的新娘

2023-11-13 01:14

超人氣

更多 >
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊