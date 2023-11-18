我的名字叫楓（全文完）

暫時不會，秦曉蘭說，這對老人家，肯定是個致命的打擊。

如果你堅持這樣，可能無法擺脫人們對你的誤解，認為尤楓的死與你有關。麥子琪面色嚴峻地說，還有你與我的關係。

我與你沒有任何關係，這你應該清楚。秦曉蘭不解地看著他，麥子琪，你說這話是什麼意思？

尤楓已在遺書上說了，你與我是最合適的一對。她說她對不起我，要我在她死後一定要娶你為妻。麥子琪有些難為情地說，這不暗示了我們之間有關係嗎？如果你不發出視頻，人是你陪上山，又在你面前消失的，豈不會產生什麼誤解？北美的中國留學生 人多嘴雜，就怕到時你我難以說清，人言可畏啊。前天那幾個員警似乎也存在這些誤會。

天哪，真可怕。秦曉蘭倒吸一口冷氣，看車窗外落葉紛飛的紅楓樹，長嘆一聲，這也太殘酷了！

現實就是殘酷的，尤楓的死讓我難以接受。前幾天，她一直和我鬧分手。麥子琪哽咽地說，其實尤楓除了偶爾發發公主脾氣，其他什麼都好。我一直都在勸她，我們先別分手。暫時找不到工作沒有什麼，慢慢來。至於我父母要孫子的事情，也等一切就緒再考慮，老人家的工作由我來做。尤楓雖然愛說絕情話、易走極端，但她心地善良，她對父母親還是有感情的。否則她就是自殺，也犯不著來白山搞一個這樣特殊的告別儀式，還讓你給拍攝下來，也就是想讓她父母親永遠記住她。

車窗外紅楓林連綿不絕，尤楓那句類似咒語的話又一次在秦曉蘭耳畔響起。

我的名字叫楓，這是一個悲劇的名字。

秦曉蘭疲憊地闔上眼，不想再看車窗外那些一閃而過的紅楓林。每一片飄飛的紅葉都讓她想起尤楓最後唱的歌。（全文完）