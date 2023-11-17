走出教師辦公樓，上課的鈴聲就響了。米婭這堂是體育課，老師安排女生在練功房跳健美操。女生們黑色緊身褲和黑色T恤，個個青春得活蹦亂跳。隨著音樂的節奏，米婭的動作一板一眼都做得到位。也許她心裡有了大衛，健美操跳得宛如飛翔的鳥，輕盈自如。

練功房的大門，正對著大衛的辦公室窗戶；像所有戀愛中的女孩一樣，米婭渴望此刻的大衛正透過窗子，看她非凡美好的青春形體。然而在練功房門口看她們跳健美操的，只是幾個亞裔 男生和一個做雜工的墨西哥 中年婦女。米婭想，大衛妻子的年齡，也許就與這個墨西哥中年婦女差不多吧？那是女人最悽惶的年齡段，容顏衰退後，讓不少中年婦女失去自信，又特別煩躁嘮叨。

米婭鄙視這樣的中年婦女，自己從未想過，日後有一天也會這樣。她的青春美好歲月，彷彿馬上就要打開神奇的大門。從前的寂寞日子，也彷彿馬上就要戛然而止了。

體育課結束後，米婭回到學生寢室。明天就是周末，她要先整理出帶回家的東西，裝入一只拉桿箱裡，譬如吃光了菜的空玻璃瓶、換下來的髒衣服等。母親嫌洗衣機洗不乾淨，烘衣服又把好好的衣服烘得縮小了，心甘情願地手洗。手洗衣服是中國人的傳統習慣，母親幾十年如一日，那是不會享受高科技嗎？米婭不明白。但為了順從母親，索性把每周的髒衣服都帶回家，自己既省力又輕鬆。

整理完東西後，米婭在微波爐裡熱一下漢堡，吃得有滋有味；接著開始靜下心來看書。每天晚上米婭睡得也不算晚，但早上總是起不了床。（五）