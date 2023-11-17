一時場面大亂，雪花般的碎紙屑，紛紛落在觀眾的肩上、頭上。旋即，在走步機上竟出現了更無厘頭的東西──一把椅子、兩把椅子、十把椅子、二十把椅子，把他擠得無路可走。他便開始像跨欄運動員一樣，在那些椅子上跨越穿行。後來在椅子中間又出現了一個龐然大物──一張可圍坐十幾人的大圓桌，頃刻占領了所有的空間，他只好跳上大桌子上，健步如飛……

走步機上不斷出現新的東西，最後，傳送帶快要被更多的人、堆砌的木製桌椅、紙做的瓦礫覆蓋了，最初的那個人連影子都不見了。他正在某個黑暗的洞穴似的地方墜落下去，不知如何能脫身而出。

人們面對混亂場面有點矇，又感到了某種滑稽；但他們還來不及消化看到的東西，場景又變了。在天花板上，出現一塊懸掛起的帆布片，既像帆船上的帆，又像一隻巨大的蝴蝶。

這時，我出現了，我和另一個男演員，用鋼絲吊在天花板的帆布上，上演一場空中芭蕾 。在這塊傾斜的帆布上，有一些隱藏的孔眼，我們的腳插進這些孔眼中，做出各種追逐、跋涉、倒立、空翻的動作，舉步維艱，卻顯出舉重若輕的樣子，很像人們生活中的情感遊戲。

張三沒有來看表演，他正被官司纏著。他沒有看到這麼奧妙的場面──每一束燈光或每一句台詞，都有自己的個性、意圖、姿態和光彩，都逃不出我們對自己腳趾、手臂、聲帶的馴化。每一個手指和腳趾的任意伸縮都有一種偶然的美感，就像芭蕾的一次完美旋轉、籃球的一次漂亮進球，精彩到極致的事物，都不是偶然，是平時訓練得到的必然。

我們的首演非常成功，但只演了三場就被迫停演，因為劇團解散了。（八）