我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

紐約的白蝴蝶（八）

南希

一時場面大亂，雪花般的碎紙屑，紛紛落在觀眾的肩上、頭上。旋即，在走步機上竟出現了更無厘頭的東西──一把椅子、兩把椅子、十把椅子、二十把椅子，把他擠得無路可走。他便開始像跨欄運動員一樣，在那些椅子上跨越穿行。後來在椅子中間又出現了一個龐然大物──一張可圍坐十幾人的大圓桌，頃刻占領了所有的空間，他只好跳上大桌子上，健步如飛……

走步機上不斷出現新的東西，最後，傳送帶快要被更多的人、堆砌的木製桌椅、紙做的瓦礫覆蓋了，最初的那個人連影子都不見了。他正在某個黑暗的洞穴似的地方墜落下去，不知如何能脫身而出。

人們面對混亂場面有點矇，又感到了某種滑稽；但他們還來不及消化看到的東西，場景又變了。在天花板上，出現一塊懸掛起的帆布片，既像帆船上的帆，又像一隻巨大的蝴蝶。

這時，我出現了，我和另一個男演員，用鋼絲吊在天花板的帆布上，上演一場空中芭蕾。在這塊傾斜的帆布上，有一些隱藏的孔眼，我們的腳插進這些孔眼中，做出各種追逐、跋涉、倒立、空翻的動作，舉步維艱，卻顯出舉重若輕的樣子，很像人們生活中的情感遊戲。

張三沒有來看表演，他正被官司纏著。他沒有看到這麼奧妙的場面──每一束燈光或每一句台詞，都有自己的個性、意圖、姿態和光彩，都逃不出我們對自己腳趾、手臂、聲帶的馴化。每一個手指和腳趾的任意伸縮都有一種偶然的美感，就像芭蕾的一次完美旋轉、籃球的一次漂亮進球，精彩到極致的事物，都不是偶然，是平時訓練得到的必然。

我們的首演非常成功，但只演了三場就被迫停演，因為劇團解散了。（八）

芭蕾

上一則

紐約拍賣季 瑞士博物館急籌資金拍賣塞尚藏畫 惹議

下一則

我愛香港

延伸閱讀

「活力古城」南京 紐約推廣旅遊

「活力古城」南京 紐約推廣旅遊
華府秘魯及印度餐廳 入榜米其林一星

華府秘魯及印度餐廳 入榜米其林一星
經文處榮民領務服務 僑教中心14日受理

經文處榮民領務服務 僑教中心14日受理
新亞室內樂協會 10日募款餐會暨音樂會

新亞室內樂協會 10日募款餐會暨音樂會

熱門新聞

奧運金牌選手陳怡安。（圖：天河基金會提供）

跆拳奧運金牌陳怡安丟掉賽場光環 創造繽紛第二人生

2023-11-16 06:00
羊腸麵包。（林良姿．圖片提供）

伊斯坦堡初體驗

2023-11-13 01:02

漫步初老

2023-11-11 02:00

公司被賣掉

2023-11-10 02:00

老了，就是老了

2023-11-16 01:05

最漂亮的新娘

2023-11-13 01:14

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺