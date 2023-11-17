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我的名字叫楓（二六）

鳳群

不在，秦曉蘭有氣無力地回答，她走了。

她去哪裡了？麥子琪的聲音充滿驚恐。

尤楓飛到山崖下了。秦曉蘭哭了，哭得很傷心。

我也是剛看到尤楓留下的遺書，想要你勸阻她，不要做傻事。

我也發現蛛絲馬跡了。秦曉蘭連哭帶訴，泣不成聲。尤楓一路控訴她的父母親，被我再三勸阻，甚至差點與她鬧翻。她剛才還讓我給她拍攝視頻，我以為她回心轉意，但她突然跳崖了。這是為什麼，為什麼呀？

第二天下午，麥子琪驅車趕到秦曉蘭住的白山賓館。尤楓的遺體已經在山崖下找到，她死得非常安詳。員警仍然要調查清楚她究竟是自殺還是他殺，做為唯一的證人，秦曉蘭暫時不能離開。

麥子琪出示了尤楓的遺書。秦曉蘭也播放了尤楓最後的錄影，尤楓跳崖的那一瞬間。被反覆倒回、反覆播放，並加以定格。秦曉蘭這才清晰地發現，尤楓始終是以流著淚水並微笑的怪異表情，對著鏡頭唱完那首歌的。她最後還對著鏡頭來了個飛吻，然後優雅地張開雙臂，以舞蹈的碎步急速向後退著。在懸崖的盡頭，像一隻紅色大鳥仰面跌下了深谷。

員警最後認定尤楓確係自殺，但對此很不理解。他們在死亡鑑定書上，一邊簽字還一邊嘟囔：你們中國人成年子女，為什麼與父母親有那麼多的情感糾葛？你們都痛恨自己的父母親和原生家庭嗎？

麥子琪和秦曉蘭面面相覷，無言以答。

他們沮喪地離開白山公園，已經是兩天後的清晨。正好一夜狂風驟雨，將漫山遍野的紅葉吹落了大半。殘紅剩紫、枯山瘦水，雨霽的山野一片蕭瑟。

曉蘭，你準備將尤楓的那段視頻，發給她的父母親嗎？在歸途的車上，麥子琪突然問。（二六）

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