太陽臉／圖

她伸出手腕，看著滿滿的珠串，等著交易的小小帝國的明日到來。她和母親最小的貿易單位，都藏在美麗的彩珠裡。

觀光 遊覽車停在山腳下，等待前往名勝 的休息站，小販們等待「阿伊烏ㄟ歐」的阿本仔休息如廁之後陸續上車。她瘦小如幼貓，被母親一把推上去，沿著遊覽車走道，伸出雙臂圈滿著串串手環，等著手臂上的珠串可以逐一被扒下買去，換成可喜的鈔票。男人的手滑過女孩的手臂，輕輕撫過，帶點調情似的手姿。

「卡娃依」聲此起彼落，銅板咚咚響，遊覽車窗外母親笑容艷艷。

長大後，說起這件往事，她謔稱自己的故事是台妹版聖山下的蘿莉塔。

但當時她的恐懼並非來自於被輕輕有意無意的觸摸，而是害怕看見珠串無人買去的母親失落的眼神。

她怕看見母親那種落寞，那落寞會殺了她，毀滅她的一天。

寂寞時，她會看著和母親在許多旅程拍的照片。照片人物不是很清晰，但風景卻清楚，聚焦像是調錯了位置且過度曝光的照片，她喜歡和母親在北回歸線紀念碑下拍的那張黑白照片。母親牽著她的手，笑著好開心，她們那時候好親密啊。

她開始害怕母親，就是從在聖山山下賣珠串手環開始的吧？她屢屢想起走上遊覽車，沿著走道販售的害怕，那些可怕的歐吉桑們，吐著異語，手輕輕如山風拂過她的手臂肌膚。

北回歸線是一條看不見的假想線，就像她和母親的關係。雖是看不見的緯線，卻反應在許多的事物上，比如北回歸線反應在天文、地理、土壤、生物、氣候上。而母女那條看不見的線，反應的就寫之不盡了。

北回歸線山下的迴城，她小時候對迴城萌生和「天文」的感情連結。北回歸線以南吹著熱帶季風氣候，以北有著副熱帶季風氣候。她從小就喜歡仰頭看著大大的旅館懸掛的日曆，那數字下有她喜歡的各種顏色，放假或不放假的，紅綠藍黑，標誌著諸事宜或不宜。農民曆二十四節氣夏至，夏天到了。

夏天怎麼到了？她聽父親說，就是指太陽照射大地的時間長了。母親是她生活物資的來源，父親則是她的知識來源處。

她在回歸線的南北和母親一起行走時，明顯感受到太陽公公蒞臨大地平原的日子。那時好像整個大地都發燒發燙了，抵達山腳下，紀念品商家放送著流行歌曲。母親心情好時會跟著唱著，反覆放送的歌詞老重複著：娜努灣多伊呀娜呀呵伊呀嘿，娜努灣多伊呀娜呀呵嗨呀，呵伊娜努灣多伊呀娜呀呵……她跟著唱著，娜呀娜呀娜呀，彷彿媽媽在叫喚她。

她望著唱歌時手舞足蹈的母親那般美麗，像是山林的風、月光的溫柔。只要母親不在，她就會在心裡哼起這個旋律，即使她不知道這旋律的意思。

往昔如果母親生意好，會騎著小綿羊機車載著她到處兜風，在葫蘆形的潭水邊的草地上吹風。以前覺得這潭水巨大深廣，幾回中秋，她們也在潭邊賞月過幾回。

陌生的期待

她要轉變成少女前，僅僅謀面一回的陌生人，僅僅一回，卻更像是閃電的一瞬，這一瞬光卻照亮了整座荒原。

雖然她心裡更時常是稱這個「你」為善妙人歐吉桑。

「歐吉桑」這個稱謂沒有對老年的貶抑意思，相反的是她某種刻意靠近的暱稱。

歐吉桑、歐巴桑、歐兜賣……童年她的耳朵就長滿了這些混血的詞彙，從來不知道，有一天她會在晚上入睡前得空寫信給這個陌生人，當作傾吐的對象。當然信就像日記，不會（也無法）寄出的信，她想，這還能稱作信嗎？或者只要有個收信的客體，就是信了，文字是相思的信使。

個體的瓶中信，海洋潮汐承載著永遠不浮上水面、不入土的相思手信。沒有想要抵達，沒有想要獲取讀信者的目光，她以為這是非常、非常純粹且美好的事情。

回眄童年跳進少女的那段流動時光，她企圖打撈一些故事碎片上岸，但卻屢屢被碎片刺傷而停止在原地。（二）