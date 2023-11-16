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拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

紐約的白蝴蝶（七）

南希

黑暗的背景，更有令人想像的空間：斜陽草樹、飛絮漫天、花香遍地、心魂放飛……

散步持續了幾分鐘，他似乎是為呼吸新鮮空氣，或者純粹是為了走路而走路。周圍一片黑暗。人們沒有什麼可看的，只好注意地看著台上的人：他身穿白綢襯衣，下襬紮進腰帶，最上邊的兩顆鈕釦打開，露出結實的胸膛。燈光下，他的臉輪廓分明，深陷的雙目炯炯有神，幽深異常，前額上搖曳著棕黃色輕柔的鬈髮。他揣著手在褲袋裡，丰姿楚楚卻不造作，模樣直爽而聰明。

這個人是莉莉。

過了一會兒，也許是五分鐘、也許是三分鐘，在眾目睽睽之下，短短的三分鍾，彷彿過了很久，以至於他的眉梢、嘴角竟出現了一點老態。滴答、滴答，人們在他走路的節奏裡，聽到時間的聲音。人們在這種枯燥的重複中開始走神，或者在思考，這個走步機器是不是與一個巨大的時間機器──鐘錶有幾分相像？

他不停走著，談不上瀟灑。他不能停下，他腳下是一架巨大的走步機，他一步都不能停下。他停下了，就會被時間甩出去。

一股強風吹來，他的頭髮亂了，襯衣後襟鼓起，像一只白色的汽球。突然，走步機上出現了一個人，然後是第二個，在他身前或身後，面無表情地走，或快或慢，跟著他或超過他。當他們肩並肩朝莉莉對面走來時，他只能在一線之間奪路穿行。後來又出現了更多的人，站了一排，讓他備感煩擾，絞盡腦汁才能找到自己插足的空間。

此刻，他腳下的傳送帶開始加速，他只好跑動起來。一個巨大的用紙做的大門，從空中朝他劈面飛來，「啪」一下撞在他身上。（七）

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