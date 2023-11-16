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我的名字叫楓（二五）

鳳群

尤楓依然微笑著，繼續她的訴說：老爸、老媽，今天正好是我三十歲的生日。三十年前，你們生下一個不孝的女兒，她讓你們痛苦了一輩子。我的名字叫楓，這是一個悲劇的名字，我知道與一部電影有關。電影的主題歌〈楓葉飄〉成就了老媽的事業，後來才有了我，我其實是個不該出生的人。電影主題歌以前一直聽老媽唱，所以我也學會了。現在面對滿山的楓葉，我這就唱給你們聽，以此感謝你們三十年的養育之情。

楓葉飄、楓葉飄，

楓枝搖、楓枝搖，

楓葉不知飄何處，

楓枝搖過折斷腰……

秦曉蘭被憂傷的歌聲吸引了，她久久沉浸其中。尤楓邊唱邊做著動作，她的肢體語言真美，可能與母親讓她從小學過芭蕾有關。尤楓也是女中音，繼承了她母親優美的音色，如果她堅持學藝術，應該大器有成。

尤楓唱著、唱著，突然淚流滿面，秦曉蘭心裡一陣悸動，她不忍看尤楓那張含淚帶著微笑的臉。就在她剛剛側過臉的瞬間，她聽到細微的啜泣聲。待她驚訝地朝懸崖看去，尤楓已經不見了。

秦曉蘭的心猛地一沉，疾步走上前去，在懸崖的盡頭極力向下尋覓。只見尤楓那件紅色風衣正怵目驚心地飄落在山崖下一片灌木叢上，如同一樹血色的楓葉……

楓姊！尤楓！秦曉蘭無力地叫喊著，覺得這事來得太突然，也太不可思議了。她不明白尤楓為什麼會採取這樣極端的形式，結束自己的生命，還讓她以視頻錄像的形式保留下來，自己簡直成了幫凶。她突然腳下一軟、眼前一黑，癱坐在那座懸崖上。

不知過了多久，她的手機響了。她接起，傳來麥子琪焦灼的聲音。

曉蘭，尤楓還和你在一起嗎？（二五）

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