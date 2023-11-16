太陽臉／圖

她看著在聖山下拍的童年照片，看著高高聳立的杉林風景照，神木群僥倖活下，成了巨木林。廢材成神木，千歲等著萬歲，不要為人所用。逃過有用，就能以無用抵過人為傷害。一如她在北城最終成為無用之人，安然返鄉，回到自己的出生地、來源處，在青春燃盡，理想墮敗毀滅之前。

根部破碎太久，在黑暗的時日過長。

那些和母親滯留在小旅館的昏暗房間，散發霉味與如霧水氣的潮濕房間，她趁母親入睡，偷開門縫，看著一盞黃燈下從走廊走進走出的男男女女。濃妝艷抹的女人與身上飄著木材味與菸味的男人，彷彿是她在廟會演給神看的野台戲，戲台下早已空蕩無人。

小女孩的她經常站在空蕩蕩的野台戲下，聽著早已錄製好的台詞播放，演出者甚至有時候還打盹斷拍、戲偶停格。她一個人仰頭看著小小的舞台，看著傀儡戲偶被搬演著，像是看著自己的孤獨般。在聲喧的背後，在戲尪前的廟頂是八仙過海。

她從小喜歡趁著母親午休，跑去附近看廟會的野台戲。她的心裡也會跟著自言自語，學著腔調語詞，接著她聽見不遠處的房間，有疲憊的母親。她這時候應該也在打盹，會發出鼾聲，房間桌上、地板上，散落著繩子、珠珠、玻璃珠、琉璃珠、小剪刀……等待編織好換成錢的可喜物質，她挑的。雖然只是一個小孩，但她隨母親做生意早熟，多年她們母女倆來來回回著市集。母親也覺得她挑的顏色都很漂亮，後來乾脆去買材料時，都任她將喜歡的往籃子丟了。

小旅社離通往聖山的客運站不遠，通車的山路帶來人流。

她記得除了一個深邃臉龐的遊覽車司機跟母親愛打鬧之外，還有一個迴城來的司機，經常喚媽媽是紅毛姑娘。司機不爽時，還會叫她媽媽虎霸母、恰查某。母親不曾示弱，經常回這個操著台語的司機「幹譙著你無膽小無卵葩」，母親的台語也是跟市場的人學的。

她故作天真地重複母親的話，母親瞬間爆笑開來。這平地司機捏了她臉頰一把，突然彎下身，一把就將她抱了起來。她大力推開男人想要親她臉頰的嘴與緊緊抱著她的毛毛手。

母親看到了，也奔走過來，罵著、捶著這個男人說：你這臭查甫，臭摸摸，別抱我女兒。

經常飄霧的山林裡，母親的髮絲在午後透出一絲亮的陽光下，會散著淡淡的一抹紅，像是雷諾瓦的畫。

母親不說自己的部落母語，她從聖山嫁到平地，就自動演化成在地人，且她的母親跟她說，要學會講台語，在市場才能殺價，口音道地才不會被當番仔。旅館電視機放映的都是甩耳光的台語劇，隨時看都不會斷線，因為劇情彷彿不是重點。

她的母親想抹去一座山的印記，她那時候還不知道，因為這山藏著母親的悲傷。

賣珠串手環的少女

這城、這山，天生就像是在等待她的抵達。

時光歷歷在目，浸淫久了，逐漸再難堪的事也浸出一種怪異的無言美感。

時間耗盡青春，感情和記憶逐漸找到了掩埋的方式。她從小在移動裡長大的，不斷坐客運換班次的旅程，上山、下山的來來回回，看樹看人，看太陽高升時，母親就會開始裝扮著她。

小可憐似的靈動女孩跟著美麗的母親，帶著苦楚的神色，淒美如流落人間的神話。這是門好生意，打動人必須打到心坎，但這必須是懂得的人才能懂得的伎倆。

直到一抹夕陽很緩、很緩地掉落在遠方的樹梢，或是落在近方的黑瓦屋頂上，母親才願意收攤。在客運上數著鈔票，鈔票的薄與厚，牽動著她的一日悲喜命運。害怕母親不開心，她小心翼翼地陪著。怕被遺棄、怕母親不要自己了，在這陌生的山下南方之城，母親是她當時移動生活的唯一擁有。

旅社的小房間有著母親的腋下氣味，她聞著熟悉，感到安全。

她們邊看著劇情火爆、灑狗血的電視節目，母女一起編著串串珠串手環。用高彈力強韌魚線編成的珠環，男女老少都可以戴。（一）