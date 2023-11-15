滿久的愛情（全文完）

明宇氣得直罵他神經病，並撂下狠話：他這輩子再也不會可憐滿久了，他們的哥兒們情分永遠結束了。

過了幾個月，細心的人發現女人肚子隆起老高。很快，這件事就在秀水傳遍了。大家抱著看稀奇的心態，用各色異樣的眼光望向女人的下腹，並不忘看看街對面的滿久。滿久神情複雜，壓抑的成就感、克制的喜悅，還有點憂心忡忡。於是大家疑惑起來，她肚子裡孕育的，到底是滿久的種，還是哪個骯髒男乞丐的？其實這也是滿久迫切想知道的。

這種事常常沒有結果，他們也的確得不到結果。一夜之間，女人消失了，其他乞丐也杳無蹤影，就像他們來時一樣突然。滿久非常自責，平時他都會陪女人到很晚，那天晚上他有些不舒服，全身乏力，於是早早就回去了。

滿久發瘋似地到處尋找女人。最初每天晚上回去一趟，後來兩天、五天、半個月才回去。直到他父親鬱鬱而終，母親一個人操持寒酸的葬禮，大家這才發現，他們已經很久沒見過滿久了。滿久不會再回來了，大家對此都深信不疑。

幾年後，在一個平常的日子裡，滿久卻風光滿面地回到秀水。他向每個遇到的人招手，熱情地打招呼。不等別人問，他便滔滔不絕地向人訴說這些年經歷的種種。不過他明顯有些詞不達意，前後矛盾，所以大家很快就對他的經歷失去了興趣，紛紛融入到各自庸常的生活中。

路邊幾個小孩正在玩擦炮，爆裂開來的聲響讓他們又驚又喜，尖叫著四散奔逃。

滿久走上前，問他們要了一個。他擦著後，迅速將擦炮塞進路邊的牛屎裡。「啪」！一堆牛屎被炸得稀碎稀碎的，像他不堪的人生和愛情。（全文完）