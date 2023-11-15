我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

藍白合成局「達6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

我的名字叫楓（二四）

鳳群

你呀，公主病挺嚴重啊！還拉黑父母親的微信，真像個小孩子。秦曉蘭微嗔道，你總喜歡把簡單的問題弄得很複雜，跟自己的父母親還較什麼真？

我這性格怕是改不好了。尤楓淒然一笑，我先準備一下，你就可以拍攝了。

尤楓穿上那件紅色風衣，還急速地化了一個淡妝。然後面帶微笑地站在那塊凌空飛起的懸崖上。

蘭，可以開始了嗎？她對秦曉蘭微笑著。

秦曉蘭將相機調到錄像模式，固定好三腳架，調好焦距，然後說了聲：你還是往前走走我才放心，一定注意安全。因為不能說話，你要注意看我的手勢。OK，現在開始。

山野寧靜，尤楓便微笑著對著鏡頭開始了她的訴說：老爸、老媽，你們還好嗎？我們已經兩個多月沒有視頻了。因為我一氣拉黑了你們的微信，是我不好，對不起了。今天我通過我的好閨蜜秦曉蘭，給你們用相機拍一段視頻，留著做紀念吧。現在我站立的這個地方，是美國著名的白山國家森林公園的一座山頂，目前正是觀賞楓葉的季節。你們看這四周的楓葉奼紫嫣紅，多麼美麗。可惜要不了多久，它們統統都會隨風而去。

尤楓又擺了個姿勢。老媽，您看到我身上穿的紅風衣了嗎？這是上次您從國內帶來給我的，我一直沒有穿。今天覺得它真好看，和這邊的楓葉顏色一樣，謝謝您。

尤楓又將身子優美地旋轉了一下，紅色的風衣飄拂起來，像風中搖曳的一株丹楓。秦曉蘭目不轉睛注視著取景框，拍下了這動人的一幕。然後她伸出一個大拇指，對尤楓的行為表示讚賞。（二四）

微信

上一則

愛上外木山海岸 80歲素人畫家劉復宏綻放金齡人生

下一則

愛管閒事的芳鄰

延伸閱讀

活大閘蟹非法熱賣 微信團購2隻40元

活大閘蟹非法熱賣 微信團購2隻40元
微信、臉書冒用頭像 南加美女主播也中招

微信、臉書冒用頭像 南加美女主播也中招
陌生人用微信找模特企圖行騙 華女主持人遭殺豬盤糾纏

陌生人用微信找模特企圖行騙 華女主持人遭殺豬盤糾纏
有隱私安全風險 加拿大公部門在抖音後再禁微信

有隱私安全風險 加拿大公部門在抖音後再禁微信

熱門新聞

傳奇女星奧黛麗赫本配戴過的Fürst珍珠項鍊，將領銜佳士得日內瓦線上珠寶拍賣，估價18,000瑞郎起。(圖:佳士得提供)

傳奇女星奧黛麗赫本 「羅馬假期」經典珍珠項鍊上拍

2023-11-08 01:40
1966年蕭萬長是外交部小科員，在松山機場送往迎來。（王玲惠．圖片提供）

另類台灣型男——沒有顏值、沒有背景，蕭萬長：「在那個可以做事的年代，沒有人會擋你。」（上）

2023-11-08 02:02

永遠的遺憾

2023-11-07 02:01

公司被賣掉

2023-11-10 02:00

漫步初老

2023-11-11 02:00
羊腸麵包。（林良姿．圖片提供）

伊斯坦堡初體驗

2023-11-13 01:02

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機