我的名字叫楓（二四）

你呀，公主病挺嚴重啊！還拉黑父母親的微信 ，真像個小孩子。秦曉蘭微嗔道，你總喜歡把簡單的問題弄得很複雜，跟自己的父母親還較什麼真？

我這性格怕是改不好了。尤楓淒然一笑，我先準備一下，你就可以拍攝了。

尤楓穿上那件紅色風衣，還急速地化了一個淡妝。然後面帶微笑地站在那塊凌空飛起的懸崖上。

蘭，可以開始了嗎？她對秦曉蘭微笑著。

秦曉蘭將相機調到錄像模式，固定好三腳架，調好焦距，然後說了聲：你還是往前走走我才放心，一定注意安全。因為不能說話，你要注意看我的手勢。OK，現在開始。

山野寧靜，尤楓便微笑著對著鏡頭開始了她的訴說：老爸、老媽，你們還好嗎？我們已經兩個多月沒有視頻了。因為我一氣拉黑了你們的微信，是我不好，對不起了。今天我通過我的好閨蜜秦曉蘭，給你們用相機拍一段視頻，留著做紀念吧。現在我站立的這個地方，是美國著名的白山國家森林公園的一座山頂，目前正是觀賞楓葉的季節。你們看這四周的楓葉奼紫嫣紅，多麼美麗。可惜要不了多久，它們統統都會隨風而去。

尤楓又擺了個姿勢。老媽，您看到我身上穿的紅風衣了嗎？這是上次您從國內帶來給我的，我一直沒有穿。今天覺得它真好看，和這邊的楓葉顏色一樣，謝謝您。

尤楓又將身子優美地旋轉了一下，紅色的風衣飄拂起來，像風中搖曳的一株丹楓。秦曉蘭目不轉睛注視著取景框，拍下了這動人的一幕。然後她伸出一個大拇指，對尤楓的行為表示讚賞。（二四）