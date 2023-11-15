趙梅英／圖

她發現屍體經過防腐處理，看上去與真人之間的距離，不過一步之遙。米婭極力想像這個睡在桌上的女人，也許是賢妻良母、也許喜歡舞蹈和音樂。她這麼神祕地睡著，是否在做一個巨大而美妙的夢呢？米婭一時下不了手，她看教授用刀切著、割著、挖著。她的耳畔響著教授的聲音：「打開胸膛，檢查肋骨、肺、心包、靜脈、動脈，還有神經……」

回想起來，彷彿自己在夢裡似的。

此時，大衛和她講著頭顱的整個構造細節，她全沒聽進去。但她一直努力保持著臉上的微笑，裝做一副認真聽講的樣子。四周是那麼安靜，生命和死亡在同一個屋子裡有一種神祕的氣流。不過死亡對米婭來說，已不覺得可怕了，死亡彷彿是再生的魂靈。米婭覺得自己應該說些什麼，不然好像很蠢。想到這裡，米婭有些緊張起來，說：「死人也有再生的魂靈。」

米婭並不知道這句話是否正確，有些後悔和忐忑不安，但大衛卻肯定了她的話：「對，我們解剖的屍體都會有再生的魂靈飛出來，它們與我們交流著。」大衛的話就像真理一樣，讓米婭覺得到底是有經驗的醫生。有經驗的醫生能把你模糊不清的地方，一點即明。

大衛比第一次在小巷子裡見到時，更吸引米婭了。米婭偷偷地看大衛一眼，看到了他臉上充滿含義的蒼茫神態，像是有許多故事似的，又像是有許多煩惱似的。米婭心裡「咯登」一下，揣摩男人的心事之於她，還是第一次。她說：「我們通過解剖與死人交流，但我更希望通過解剖創造奇蹟。」

「看不出你還很有雄心壯志呵！創造奇蹟談何容易？」大衛不無感慨地說。這時晚自修的鈴聲「噹啷啷」地響起來，迴盪在校園上空。米婭彷彿如夢初醒，發現她與大衛挨得很近，甚至能聞到他身上的男人氣味。

米婭一下有點不好意思起來，說：「我要去晚自修了噢！」

「咱們一起走吧！」大衛道。

初冬夜晚的風，夾著颼颼寒氣。米婭穿著玫瑰紅方格大衣，依然冷得刺骨，鼻子也通紅起來。教室裡傳來學生們的喧嘩，青春明媚的聲音反襯著解剖實驗室的鬼魅之氣。米婭突然感到有一種曖昧的暗示，渾身顫抖了一下。

大衛與她肩並肩地走著，開始她有些反感，也有些恐懼，身體向一邊猛地閃開去。大衛一驚，也隨即閃開了身體。她像臉上挨了一巴掌似的，馬上就後悔了。她想她也許自作多情，不就是並肩走一段路嗎？於是她又把腳步挪回去了一點，而他也又挨近了她一些。

告別時，大衛聳聳肩膀說：「周末咱們一起回家吧！在解剖實驗室門口等，不見不散。」大衛這樣說，也許出於對鄰居女孩的關照，但對米婭卻像播下了一個火種。恍惚間，她忽然有了年輕女人的激情，興奮地突口而出：「好吧！」

米婭坐在自修室裡，心卻安靜不下來。她與坐在她旁邊的波蘭女生談起了大衛，正巧這女生是大衛的學生。她絮絮叨叨地告訴米婭，大衛是中美混血兒，大衛自己也像他父親那樣，娶了一個華裔 妻子。

米婭想，怎麼在公寓樓裡，沒看見過大衛妻子呢，難道他們分居了？再一想大衛瑩亮的目光下，的確有中年男人少見的浮腫，不過這並不影響他的英俊帥氣。他肯定受女生們的歡迎，或許更是不少女學生拿他來撒嬌的對象。米婭想著、想著，忽然有一種感覺，就像山花爛漫那樣，青春的心由此而洞開。

2

從那天傍晚後，大衛好像是米婭心裡一盞突然閃亮的燈。米婭每天都盼望見到他，盼望周末快快到來。她曾經夢想過自己熱戀的男人，該是與她牽著手，走在有法國梧桐樹下的街頭。對她來說，那是一件多麼甜蜜而浪漫的事。那時她夢想的男人，是一個高鼻子。藍眼睛的白人，而且起碼比她大十多歲，懂得呵護她、疼愛她，這樣的奇蹟彷彿就要出現了。

進喬治城醫學 院後，男女同學戀愛的不少。但在她的心靈深處，看不起同齡男生的驕傲和自以為是，彷彿她生來就期待有閱歷的成熟男人。尤其是外科醫生，有著勇敢中的細微、滄桑中的寧靜、剛烈中的溫柔，所謂俠骨柔腸吧！（三）