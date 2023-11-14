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川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

我的名字叫楓（二三）

鳳群

她搖搖頭，不行，這裡有點危險。

尤楓倒是鎮定下來了，恢復了平日的自信。不危險，我和麥子琪攀過岩，我不恐高。就在這裡吧，風景這邊獨好。

那你得小心，再往前面來一點。秦曉蘭見她情緒正常了，自己也高興起來，我們先設計一下，你想拍攝一個什麼樣的視頻？

我就是想跟我的爸爸、媽媽說幾句心裡話。尤楓說，你說得對，他們養大我確實不容易。我已經快兩個月沒有見到他們了，估計他們也很想念我，這個視頻錄影就是為他們拍的。

那當然了，我媽每天都跟我手機視頻。秦曉蘭深有感觸地說，如果一天不視頻，她就很著急，深怕我會出什麼事。

假如你出了事，你爸媽會怎樣？尤楓輕輕地問。

他們肯定活不了，他們視我為生命。秦曉蘭說，我和你一樣，都是八○後獨生子女。我媽每天都牽掛我，真是可憐天下父母心啊。

尤楓嘴角微微咧了一下，低著頭沉思不語。秦曉蘭便好奇問道：怎麼，你平時不跟你爸媽手機視頻嗎？

我拉黑了他們的微信，尤楓滿不在乎地說。

你拉黑了父母的微信？為什麼？

我不想聽他們嘮叨，每次都是在教訓我。上次論文導師沒有通過，他們便不停地指責我。說我總在大事上犯糊塗，還反覆提起那個被打掉的孩子。兩個月前，我又知道了他們唆使麥子琪勾搭我的真相。一氣之下，我把他們統統拉黑了。

秦曉蘭又好氣、又好笑，那我給你拍了視頻，你怎麼傳給你爸媽呢？

我正要與你商量呢，你不是有我媽的微信嗎？這段視頻就麻煩你發給她，拜託……（二三）

微信

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