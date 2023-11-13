「不像。」

「我怎麼覺得哪都像。」

「忘了春紅吧。」明宇嘆口氣，匆匆離開了他們。

滿久天天興致勃勃，殷切地給女乞丐送吃送喝。父親和母親對此睜一隻眼閉一隻眼。許多年以來，滿久帶給他們的失望太多了，他們已經完全不抱任何希望，連冷嘲熱諷都覺得多餘。

滿久望著女人，突然生出一個大膽的想法：他要把女人接回家。

在滿久看來，她太像春紅了，哪兒都像，說她是春紅的化身也不為過。可是怎樣接回去是個問題，當然不能找秋姨代勞，他自己無緣無故把她領回去，又很突兀。

一個下雨的夜晚，他覺得機會來了。他是在雨天失去春紅的，也要在雨天重新把她找回來。父親和母親已經睡下。他傘也沒拿，就躡手躡腳地出了門。

雨下得很大，他來到外面的公路上，那些乞丐都消失得無影無蹤。早在大雨來臨之前，他們就已躲到別人的屋簷下，或某個廢棄的房子裡。就算淪為螻蟻，低進塵埃，生而為人的本能卻未失去。

滿久朝著前方一個黑影走去，他知道她還待在原處，她和他們不一樣。女人的衣服全濕了，冷得瑟瑟發抖。他不由分說地拉她，卻被她一把推開。

滿久大喊：「你傻嗎？這麼大的雨！」

她像一頭固守領地的獅子，情緒激動地驅趕滿久：「滾，畜牲，臭流氓！」

「沒錯，在你心裡，我就是個流氓。」

滿久抱住她，她不停地扇滿久耳光，滿久也不惱。折騰一陣，也許是累了，她安靜下來。滿久扶著她，慢慢地帶她回家。

女人一路都很配合，這很出乎滿久的意料。他輕輕地推開門，屋裡的燈突然亮了。父親和母親站在那兒，不可置信地望著滿久和女人。（一六）