我的名字叫楓（二二）

說是山頂，只是白山群峰中的一個小山嶺。這裡遊客很少上來，但是景色更加綺麗。她們站在嶺上一個巨大的崖石上，眺望遠方，只見峰巒如聚、層林盡染。那些色彩繽紛層層疊疊的山嶺，在藍天麗日之下，如同五色織錦鋪飄向迷濛的遠方。

尤楓心緒似乎平復了許多，但依然有些心不在焉。

楓姊，你看這一片楓林，葉子竟然是胭脂色，真是少見的鮮艷。秦曉蘭拉過她，有意緩解她的情緒。我老家的縣城秋天到處都是經霜的烏桕樹，烏桕樹的紅葉也很美。但我從來沒有見過這麼多色彩絢麗的楓葉，如果不是你約我前來，我怕是錯失良機了。

尤楓情緒似乎受到感染，她喃喃自語：還有這種血紅的楓葉真是絕色，不過它們很快就要統統凋謝飄零了。

楓姊，你太悲觀了，我們可以換個角度去想。秦曉蘭開導地說，人生如果是楓葉就好了。在生命謝幕之前，能趕上一次這樣的輝煌，也就值得了。

說得太好了。尤楓輕聲說，我也是這樣想的。

我們會有輝煌的未來，因為我們還年輕。秦曉蘭沒細想她的話，還是極力給她鼓勵。

尤楓不置可否地一笑，她一笑真美。在秦曉蘭的眼裡，尤楓遺傳了他父母親的優點，典型的氣質美女，天生麗質。只是眼神有點憂鬱，但更給人一種神祕感。

你不是讓我給你拍視頻錄影嗎？秦曉蘭興奮地說，這裡到處都是美景，你選個地方吧。

尤楓環顧四周，最後目光落在嶺上那塊巨崖上。嗯，這座山崖就很不錯，景色開闊。

秦曉蘭跳上那座山崖，站在山崖上可以遠眺那些雲蒸霞蔚的遠山，但山崖另一邊的下面是萬丈深谷。（二二）