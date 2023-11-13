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抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

紐約的白蝴蝶（四）

南希

彼德一向說話沉穩，是個細膩而有趣的人。他兩手置在膝蓋上端坐，頭也很有道理似地一點、一點，說：「他是真正的鬥士」。

此刻，張三並沒有相應的激昂，他用衣服蒙住流血的鼻子和嘴，似乎這個話題跟他沒什麼關係。

「而且，這件事雖然看上去很滑稽，但是卻有那麼大的道德力量！」彼德越說越激昂，「這是一個善良、純潔、勇敢的人，他以自己的行動，抗議當局的移民法。他不是在賣一件可笑的商品，這件事最具諷刺的是，他使用的商標，那個頭像，那象徵了很多東西。去年張三被捕上訴，經過美國高院法官的明確裁決而獲勝訴。因為根據憲法保障言論自由條款，當銷售品上印有政治宣示時，銷售者不必申請執照。警局三番五次找他麻煩，就是無視民眾的權力。」我已經習慣了彼德的誇張口吻，他像崇拜英雄般地稱頌張三。

我聽得一頭霧水，正想問張三在賣什麼商品。話沒出口，就被他的話嚇到了──「可是，這半年來，我已被抓了八次！」他一動不動地坐在地上，用一件背心披在膝蓋上。他搖著頭，灰心地用雙手蒙上臉。

「這件事不能就這麼算了，你應該告他們！」保羅出主意。

張三決定不再忍耐，他要將市警局告上法庭，為自己討回公道，爭取應有的權利。大家說，張三應該找一個律師。聽說有人打贏官司，得到了幾百萬的賠償，但又說法律費用好像是天文數字，就都不出聲了。

「那怎麼辦？我們幾個綁在一塊，也不夠打贏這個官司。」彼德說，「你以為法庭可以為你主持公道？錯！在美國誰的錢包大，法庭就為誰撐腰。」（四）

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