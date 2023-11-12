給我一條仁愛路（全文完）

警方說他們會努力偵查，可對方早已消失得無影無蹤。

與此同時，尤莉娜發現，自己懷孕了。

恐慌了幾天後，她決定留下這個孩子。不為別的，只是放眼望去，自己的身邊已經沒有任何人。事到如今，她依然是個倔強的人，身邊沒了愛自己的人，那就自己來生一個。

孕反很強烈，她沒辦法開車，也為了省錢，所以每次孕檢都是坐公車去。肚子越大，她就越來越頻繁地回想起往事。她想起自己的大學時光，想起剛畢業時，和姚樂擠在小屋裡的一張床上，暢享未來、談論男人的樣子。自從懷孕以後，她就跟過去所有的人都斷了聯繫。她還沒想好孩子出生後，自己要怎麼辦。她坐在晃晃悠悠的公車上，面帶微笑，摸著肚子，只想過好當下的每一天。

仁愛路。她這樣叫車輪滾過的這條路。這也是她自己對未來孩子要走的那條路的期待。仁慈、有愛。這樣就足夠。

車到站了，她下了車。落了細微的雨，但還是舒服的。她用手撐著後腰，慢慢地拐進醫院所在的街區。不知道什麼時候，她眼角的餘光注意到，有個戴著鴨舌帽和口罩 的男人一直跟著自己。醫院就在離自己不遠的地方，只是從這裡走到醫院門口，還要下幾級台階。

那人離自己越來越近。不知道為什麼，在那一刻，尤莉娜突然想起那個莫姓姑娘的微博 。想起那裡面記載的，那些寂寥的，獨自期待、獨自守護，又獨自療傷的歲月。

她覺得她現在正在世界的某處看著自己，就像是在深山之中，靜靜倒映著青空的一碧湖水。

尤莉娜有種感覺，此時此刻的她，一定過得比自己好。

她閉上眼睛，毫不意外地接受了來自身後猛烈的推力。（全文完）