我的名字叫楓（二一）

秦曉蘭猛地沉下臉來，你說的越來越不像話了！對不起尤楓，我不陪你走了，我要去尋找那個召開布雷頓森林會議的華盛頓山飯店。秦曉蘭迅速收拾好隨身帶的物品，然後矜持地站了起來。

尤楓臉色陡變，她踉蹌了一下，突然上前拉著秦曉蘭的手，哀求起來：蘭，我說的全是真心話，因為你是我在美國唯一的好朋友。求你陪我上山頂，為我拍個視頻好不好？求求你。

不好，我為什麼要陪你去？為什麼要給你拍什麼視頻？對不起，我沒有這個義務。秦曉蘭有些慍怒，好好的來白山看楓葉，大好的美景你熟視無睹，盡跟我講你與你爸媽那些陳芝麻爛穀子的舊事。現在竟然又拿我說事，滿口胡說八道。我說句你不開心的話，你爸媽有你這樣的女兒，也是夠倒楣的。你口口聲聲說他們不愛你，你愛過他們嗎？你好像只考慮自己的感受，你考慮過他們的內心感受嗎？

尤楓聽了這番話，突然臉色蒼白。她蹲下身來，猛地用雙手神經質地揪扯自己的頭髮，失聲痛哭起來。絕望而壓抑的哭聲在空曠的山野間，顯得異常尖利，劃破了密林中的寂靜，幾隻在草地上覓食的小松鼠被驚嚇得四處逃竄。

秦曉蘭其實也只是想嚇唬一下她，並沒有獨自離去的意思。見尤楓像個任性的孩子哭得撕心裂肺，不覺生出幾分憐憫。她走過來，按了按尤楓顫抖的肩膀。好了，我的公主別哭啦，我們繼續走吧。哪裡不能拍視頻錄影，你為什麼非要上山頂去呢？

尤楓突然破涕為笑。她站了起來，衝動地一把抱住秦曉蘭，無限風光在險峰嘛！（二一）