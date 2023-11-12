王幼嘉／圖

忽然間，她抬起頭來，揚眉咧嘴，向我們展現了一個燦爛的笑臉──是莉莉！他畫了一個大妝，誰也認不出他來了，眼睛上抹著彩虹，從頭到脖子都抹了白白的一層粉。他朝我揚起手中的鈔票：「梅，我賣出了第一張戲票！」

應該用「嬌艷欲滴」來形容此刻的莉莉──我簡直都認不出他來了！

莉莉大概生錯了性別，他畫了妝，不僅男人看了銷魂，女人也自愧不如。豐滿的面頰、顧盼的眼神，深黑的眉梢斜飛入鬢，蘊著英氣。加厚的假睫毛誇張地向上曲捲著，像蟬翼一樣鋪在眼瞼上。紅唇像石榴花汁，濃得要滴下來似的。他性格鮮明，眼神、姿態、話語都強烈得讓人吃不消，嬌憨得青春鮮烈。他長年都圍著一條自來舊的古雅長紗巾，金色裡摻了舊舊的秋香色，黑色無袖套頭衫緊緊地繃在身上，顯示苗條身材。他一天到晚都愛唱，嫋嫋歌聲充滿了我們的「藝術家之家」。

為省錢，我一天只吃一餐三明治，他們稱我「三明治女孩」。今天我們在路邊的咖啡 店打發了晚飯，保羅、莉莉、彼德和我，每人一杯咖啡、一個三明治、一小塊杯形蛋糕。我們沒有座位，站著也一樣吃，不覺得委屈和寒酸，莉莉舔著沾滿奶油的手指，指著玻璃櫃裡一排擺滿了各式巧克力、水果、果仁的蛋糕，討論哪一種蛋糕最好吃。今天彼德一張畫都沒賣出去，不過，這並不影響他的情緒。他留著佛洛依德一樣的絡腮鬍子，黑鬍子之下，艷紅的嘴唇裡露出白牙，站在莉莉旁邊狂笑不止。

忽然窗外一陣騷動，街邊圍了一圈人，一片混亂中，聽得到張三的聲音。

「最後一分鐘，你不拿出執照，我們就要對不住了，我們要沒收你的貨品。」一個小矮個、黃皮膚的警察對張三說道。

「你敢！」張三後退一步，脊梁恰好抵在街邊玻璃窗上，像貓科動物一樣，將脊背塑成一個拱形，隨時準備防禦和進攻。他大聲叫著：「明明在法庭上有了判決的事，你紐約警察局想推翻就推翻？我只要還有一口氣，誰也別想拿走我的貨。」小個子警察聽了這句話，面孔一燙，露出一種似笑非笑的表情。但這笑容似乎被另一些肌肉 驅動，有些不適，僵在那裡。

正當那三個警察向張三圍攏來，我們這些人出現了。

小個子警察告誡張三，說他再拒不交出貨品，就會請他去警察局。他打出一個又輕又狠的手勢加重語氣。

這時，整個街道被驚動了，一些人靠攏過來，他們都是街頭藝人，也都沒有執照。一個戛然而止的寂靜，小個子警察感到不妙，因為我們幾個人都站在張三的背後。張三也感到了身後的我們，他又一次堅決說道：「我並沒有犯法。」

頃刻，局面大亂。小個子警察甩了一下警棍，張三偏頭躲過，順勢把他手中的貨架扔過去。我縮在一邊，空氣立刻升溫了，身邊的人們都急了眼。莉莉一下子就跳到前邊去了。他還沒來得及卸掉臉上的濃妝，眼皮上翻著一抹藍，揮舞著手臂叫嚷：「喂，你的胳膊肘碰著人了！向人道歉！」他身穿女式晚禮服，光著一雙白皙大腳丫，腳上的高跟鞋早被踩掉了。他抄起棍子就朝警察打，身體一竄一竄地叫喚著，雲鬢披散，半遮桃腮，那種狼狽的英氣，好似豆蔻梢頭開滿的一枝花，春意熱鬧。他的樣子幾乎是快活的，眼看要招來一場狠揍，張三及時擋在了小個子警察和莉莉之間，用手截住了小警察那不大卻有足夠摧毀力的拳頭。張三吃力地把那隻拳頭按下去，卻做出毫不吃力的樣子。

兩個警察一左一右向我襲來，其中一個揪住了我的右臂。我像被夾在了兩座硬木大櫃子中間，當然要死掙扎。我的肩膀猛一震動，知覺被擊散了好一會，才又聚攏──沒想到我居然挨了警棍！

張三伸出手，舉在空中保護我的頭部，結果也挨了一記警棍，左手指頓時腫得像紫紅色的義大利 香腸。後來，他的左手食指不斷在增加體積，色澤也不再新鮮了，再到了後來，已變成了石灰色了。後經醫生診斷，是粉碎性骨折！

2

漫長難熬的一夜。

我們被關進了小屋，屋裡沒有椅子、沒有沙發，我們坐在潮濕的地板上，迷迷糊糊睡著了，醒來周身發涼。經過一夜的驚嚇，大家都很疲勞和沮喪，連說話的力氣都沒有了。我抬起頭，一張臉漸漸浮現在我眼前：滿臉瘀紫、血跡斑斑的一張臉，鼻子和嘴被衣服捂著，只露出一雙眼睛，後來才看清是張三。

他關切地看了看我，脫下他的黑皮夾克，鋪在地上，讓我坐在上面。莉莉挨著彼德坐在牆角，這時彼德緊緊擁抱了一下莉莉，而莉莉卻顯得消極。他坐在地上，正在用衣袖擦掉臉上的妝，使他的五官隨之融解。他整個人有點癱瘓。

彼德覺得應該振奮一下，就說：「我們是藝術家，而他是一個行為藝術家。」他指的是張三。（三）