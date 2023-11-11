可他還沒考慮出個結果，老闆娘便不再催他了。聽工友說，她已經找到了新的夥伴。滿久鬆了口氣，但也不免失落。

幾天過後，滿久發現老闆娘真的有了新夥伴，是從隔壁鎮新來的屠宰工。他覺得很難為情，繼續又幹一個月，便離開屠宰場，去梓川討生活了。

時間一晃，十多年過去，明宇的小孩也上初中了。滿久卻依舊孑然一身，有時做點臨工，有時無所事事。

期間也有人給他介紹，但都不是正經的姑娘，要嘛身體有缺陷，要嘛離過婚、死了男人。滿久自己條件不怎麼樣，還總是挑來挑去。人家說：滿久，你再挑幾年，瞎子、啞巴都是別人的了。

這話還真被說中。後來滿久退而求其次，說但凡是個女人，不論有什麼問題，他都願意。可是機會一旦錯過，再想得到，就只能聽天由命了。

有一年秋天，梓川搞文明城市創建，突然往秀水拉來一車有礙觀瞻的人。他們大多是乞丐，其中還有些精神出了點問題。

大家對他們都避之不及，抱怨梓川人為了自己的臉面而不顧秀水人的感受，好像他們生來就該為梓川消化些不堪，惟獨滿久望著那群人出神。

明宇從市場出來，正往家走──如今他已經是秀水的成功人士，有幾間屬於自己的門面，經營著蔬菜 、水果、乾雜生意，還正在籌畫開超市和餐館──他看了眼那些蓬頭垢面的傢伙，沒好氣地「呸」了一聲：「不要臉，簡直無所不用其極！」

他扭過頭，看到站那一動不動的滿久。

「你傻站這兒幹什麼？」

「你看那個人，」滿久朝人群指了指，「像不像春紅？」（一四）