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給我一條仁愛路（五）

郁嘉茵

她能確定，僅憑一個黑色雨披的背影，她是不可能認出自己來的。

後來她輾轉打聽，確認了那個孩子沒有保住的消息。她不否認自己有點毒，可書裡說「無毒不丈夫」，她雖不是大丈夫，可她卻需要一個丈夫。做了就做了，她不後悔。

老紀留給了她一套房子和一點存款，她還有英語學校，足夠維持她自己的開銷。老紀很快就和那個年輕的女孩結了婚，婚禮地點在峇里島，老紀的臉上泛著萬象更新的神采。

老紀的兒子長到三歲，也許是國內的生意遇到了什麼麻煩，他賣掉了公司，舉家移民到了海外。尤莉娜找人打聽過其中緣由，可似乎知道內情的人都諱莫如深。

與此同時，尤莉娜的英語學校從原來的兩個縮水成了一個，到了後來，就連一個也經營不下去了。她遣散了員工，過了一段消沉的日子。為了不讓自己在空蕩蕩的房間裡喪氣下去，她每天晚上都會去酒吧裡買醉。

年輕的時候，她覺得把時間都浪費在紙醉金迷上是愚蠢的，可現在她卻開始有點離不開這樣的生活了。自己從還是個年輕姑娘開始，就一直把心思放在老紀的身上，冷靜的謀略中，總帶著幾分老氣橫秋，而現在，老紀已經成為過眼雲煙，自己也該找回一點逝去的青春了。

她很快和一個在酒吧認識的年輕男孩同居。他一窮二白，除了年輕的身體和溫柔的話語外，什麼都沒有。可尤莉娜不在乎，她現在需要這個。直到有一天，那個年輕男孩消失，她發現自己銀行戶頭裡的錢被他盡數提走。她去報案，才發現，從跟自己開始交往的第一天起，那男孩就用的是假名字，給自己看過的身分證也是假的。（五）

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