我的名字叫楓（二○）

更重要的是，我父母非常喜歡他。他為了報答他們，現在我們還在同居，麥子琪就想以團聚移民 的方式先申請，準備把我父母親都移民到美國來養老，根本無視我的感受。

作女！秦曉蘭情不自禁在心底罵了一句，為麥子琪暗自打抱不平起來。她忍不住脫口而出：麥子琪真是個難得的好人。人家關心你的父母親還不好？

我說你們倆挺合適嘛。尤楓揶揄地看著秦曉蘭，眼裡依然燃著火星 。這完全是道德綁架，為什麼要讓我父母親移民來美國？我不想讓他們繼續在我身邊，教訓我、控制我。從這方面看，麥子琪分明就是我父母親設局的一顆棋子，還是馬前卒，專門用來對付我的。

楓姊，你的心理恐怕出了問題。秦曉蘭不無同情地看著她，我一直以為你是個外表冷漠、內心火熱的人。看來我認錯人了，你的內心其實非常陰暗。你把你自己的一切坎坷與痛苦，都一股腦推到父母親和其他人身上，對他們有那麼多的誤解與怨恨。而你似乎沒有從自身角度，去反省一下你自己的所作所為，這對你父母親與麥子琪都不公平。楓姊，恕我直言，這是一種精神病態。你說不定是患了抑鬱症，回華盛頓後，我一定陪你去看心理醫生。

哈哈，你連說的話都與麥子琪一樣！尤楓神經質地叫了起來，臉上帶著不可思議的笑容。麥子琪也勸我去看心理醫生，他說我有心理分裂症，你說我是精神抑鬱症。你們倆才是天生一對，連說話的語調和內容都一樣。蘭，若有一天我不在了，你真的找老公可以考慮麥子琪。從世俗角度看，他真是個打著燈籠也難找的好男人，再說身體也不錯。（二○）