滿久愣了會兒神，畫筆捏在手上，手心裡全是汗。直到老闆娘過來拉他，他才反應過來，這一切都不是幻想。

滿久當然沒有畫畫，他確實不是畫畫的料。在那間屋裡，老闆娘讓他生平第一次嘗到了女人的滋味。她身上混雜著汗水、豬毛和花露水的氣息，他天真地以為世上所有女人都是這樣。

體驗到了肉體的歡愉，從此便一發不可收拾。危險的偷情充滿刺激。他們甚至站在屠宰場後面的林子裡搖擺，驚起幾隻覓食的斑鳩。

他們的這層關係持續了將近一年，終於還是被人發現了，並且很快在秀水傳遍。

父親恨得咬牙切齒：「你簡直就是個畜牲！」

滿久沒有爭辯。老闆娘年長他二十，比母親還大兩歲，這麼看來，他確實像個畜牲。不過她身上散發出來的女人味、飽滿的活力，是她這個年齡很多女人所沒有的。他覺得自己並不吃虧。

老闆娘慫恿他：「事到如今，我們乾脆去登記了。我看他們還能說啥。」

滿久猶豫了，他沒想到她會有這樣的魄力。

「怎麼？不願意？」

滿久心不在焉地搖頭。

「你不吃虧，到時候屠宰場都是你的。」

聽上去倒挺誘人，不過滿久還沒有被利益沖昏頭腦。一時的暢快固然不錯，可是和一個年長自己那麼多的女人走在一起，想想就很怪異。況且隨著時間的推移，當她人老色衰，步入老年，他還正值壯年，越來越多的麻煩將接踵而至。

滿久說：「我再考慮一下吧。」

「還有什麼可考慮的？」

滿久很矛盾，也很苦惱，他覺得辜負了老闆娘，天天都躲著她。（一三）