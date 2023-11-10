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給我一條仁愛路（四）

郁嘉茵

他說尤莉娜是個好太太，就是生不出孩子。他不是不感激尤莉娜為自己做過的一切，也會永遠懷念和珍惜他們一起走過的那段路。只是現在，到了兩個人分手的時候了。

尤莉娜望著老紀不再年輕但帶著真誠表情的臉，一時間有點恍惚。他怎麼親自出馬了？他不是一向都是讓自己出面，去解決那些早該成為往事的女人的嗎？他就那麼重視現在的那個女人嗎？她回過神來，記起自己當初剛剛見到老紀的時候，也是差不多剛剛大學畢業，剛入社會的時候。那時的老紀，也如愛現在這個女孩一樣，愛過當時的自己嗎？

愛，尤莉娜又想，這是個太虛無縹緲的字。她為了老紀做了那麼多，她都不敢說自己是單純地愛老紀這個人的。如果現在的老紀還在鄉下，從未從小地方走出來，自己會愛他嗎？給他生了一兒一女的年輕姑娘會愛他嗎？那絕對是不會的。

但有一個人一定會。

想到這，尤莉娜的心裡一涼。她記起那一年，在一個下著雨的秋天早晨，自己在一個外地小城做過的一件事。那是，她花了不少心思、不少錢，終於打聽到了她的形蹤。那天，她看到了一個挺著大肚子，獨自去菜場買菜的女人。她一手打著傘，一手提著裝菜的籃子，艱難地從一個橋上的台階往下走。尤莉娜裹著黑色的雨披，跟在她的後面。她注視著女人堅毅的背影，在只剩幾級台階的時候，還是沒忍住，從後面推了她一下。

當時的她並不想置誰於死地，只是單純的內心惱火。看著逆來順受、只會流淚的一個人，竟然在背後憋了這麼一個大招，尤莉娜覺得自己被耍了。那孕婦驚叫著重重摔下去的時候，她扭頭就走。（四）

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