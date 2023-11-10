我的名字叫楓（一九）

中學時代，有個同班男生愛上我，讓我媽發現後，硬是找他談話給打發了。現在我年齡大了不談戀愛，她急了。於是，我爸媽利用他們的社交圈子，四處張羅幫我在國外找對象。最後我媽一個關係很鐵的老同學，與麥子琪的老爸是生意上的合夥人，知道我也住在維吉尼亞 ，又與麥子琪畢業於同一學校，非常興奮。幾個人通過互聯網開始密謀，拿我的照片發給麥子琪看，麥子琪一看就中意。但我爸媽知道我的脾性，怕我會立即拒絕，就給麥子琪出了個主意，明修棧道暗渡陳倉。告訴了他我的住址，讓他按圖索驥先認識我，然後通過拼車，不經意間與我接觸，從而自然產生溫馨浪漫的愛情，我就受騙上當了。怪不得我有什麼事情，我爸媽都知道，包括上次人工流產，他們突然來美國照顧我，都是麥子琪這個特工告的密。據說麥子琪父母親的思想工作最後也是我爸媽親自去做的，許諾我拿到學位，就會立即結婚。結了婚我就會乖乖就範，給他們麥家生下一窩孫男孫女。

這不是挺好嗎，怎麼能與受騙告密混為一談？秦曉蘭說，怪不得我一開始就覺得麥子琪與你熟悉，原來是這樣。你媽這樣做，也是出於一片苦心，都是為你著想，再說你和麥子琪也是情投意合。好好的一件事，怎麼就被你想歪了呢？

麥子琪確實是個不錯的男人，說真的，放棄他我內心也挺矛盾。尤楓說，但他不僅參與了對我的情感欺騙，還在我人生關鍵時刻誘我失身，害我懷孕，最後不得不人工流產，導致我失去工作的機會，這種男人我還能原諒他嗎？（一九）