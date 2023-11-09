晴的天，雨的夜（全文完）

看到對面又發來一個問號，她還是沒忍住，在鍵盤上一個字、一個字地敲下了最後一句話：你還不知道吧，我看見過他和章婉俐在一起。他們兩個流著淚，抱在了一起。

她本想一句話點醒夢中人，讓章婉伶意識到自己在那個無心男人身上浪費的辰光已經夠多。可電腦那端卻再也沒有了半點動靜。第二天，她趕去章婉伶家裡，想要為自己的衝動和口無遮攔道歉。可隔著防盜門，章婉伶只是對著她微笑。她說：沒關係的，我什麼都看開了。你什麼都沒有做錯，反而是我要謝謝你，讓我了解了真相。我就是太把自己，還有太把男女之情當回事了。

葛慧琪問：那我們還是朋友嗎？

章婉伶望了她很久，還是點了點頭，然後關上了門。葛慧琪心裡好受了很多，她放心地下樓離開。然後那年的大年初一，她收到了章婉伶上吊自殺的消息。

在那之後，章婉俐遠走他鄉，再無音訊。而她，心甘情願又滿腹歉疚地參與到徐佳沛的生活裡。這是徐清遠和章婉伶的孩子，那兩個人，她都對不起。她沒能替徐清遠守住他的祕密，而那個祕密害死了章婉伶，也逼走了章婉俐。她曾經擔心過章婉俐會留下什麼線索在萬城，可跑去打聽了一圈，還是什麼都沒有。自己也有點太草木皆兵了。

外面的雨越下越大，她在蕭瑟的雨聲裡，把那兩只大皮箱慢慢挪回佳沛自己的房間。

明天一定是個大晴天，她想。（全文完）