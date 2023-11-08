她的情緒總算緩和了些，但走的時候仍然賭氣似地說：「你家滿久完了，秀水不會再有人，願意把女兒嫁給他了。」

母親從頭到尾都從容應對，奇怪的是父親反而焦躁萬分、坐立難安。

他說：「我得去趟梓川。」

母親說：「去梓川幹麼？他自己知道回來。」

「他怎麼回來？回來討人嫌，回來吃人拳頭？」父親瞪了母親一眼，「我就是不能讓他回來。」

母親沒再說什麼，她深知父親擔心的事。滿久要是現在就回來，無疑是把自己推向風口浪尖。秀水的人會唾棄他，春紅的堂兄會打掉他的門牙，說不定派出所還會找他麻煩。

父親去梓川找了滿久一天，沒有任何收穫。他要打退堂鼓時，突然想到師範學院的張教授。

他著實費了一番工夫才找到張教授，可張教授告訴他並沒見過滿久。張教授還告訴他，滿久壓根就不是畫畫的料，他畫得太抽象了，跟三歲小孩畫的一樣。父親這才知道，他們都被滿久的鬼話騙了。

父親失望至極，他不再尋找滿久。他和母親都以為，要不了幾天，滿久就會回去。但滿久沒有回來，一個大活人就這樣憑空消失了。

有時候，父親和母親不免會悲觀地想，他們的滿久也許早已不在人間，只是誰也不願把話說破。

這悲涼而平淡的日子過了一年，滿久居然回來了。他雖然衣衫襤褸、滿身污垢，簡直就是個叫化子，但好歹活生生地回來了。

這一年裡發生了很多事。不到六十的祖父病逝了，春紅結婚了，還夢寐以求地去了梓川。就連所有人都不太看好的明宇，也在前不久娶了鎮上鐵匠的女兒。

母親抱著滿久悲傷而欣慰地哭起來，父親沉默地吸了支菸，然後拉過滿久，狠狠地甩了他一記響亮的耳光。（一一）