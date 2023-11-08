我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20個不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

滿久的愛情（一一）

羊亭

她的情緒總算緩和了些，但走的時候仍然賭氣似地說：「你家滿久完了，秀水不會再有人，願意把女兒嫁給他了。」

母親從頭到尾都從容應對，奇怪的是父親反而焦躁萬分、坐立難安。

他說：「我得去趟梓川。」

母親說：「去梓川幹麼？他自己知道回來。」

「他怎麼回來？回來討人嫌，回來吃人拳頭？」父親瞪了母親一眼，「我就是不能讓他回來。」

母親沒再說什麼，她深知父親擔心的事。滿久要是現在就回來，無疑是把自己推向風口浪尖。秀水的人會唾棄他，春紅的堂兄會打掉他的門牙，說不定派出所還會找他麻煩。

父親去梓川找了滿久一天，沒有任何收穫。他要打退堂鼓時，突然想到師範學院的張教授。

他著實費了一番工夫才找到張教授，可張教授告訴他並沒見過滿久。張教授還告訴他，滿久壓根就不是畫畫的料，他畫得太抽象了，跟三歲小孩畫的一樣。父親這才知道，他們都被滿久的鬼話騙了。

父親失望至極，他不再尋找滿久。他和母親都以為，要不了幾天，滿久就會回去。但滿久沒有回來，一個大活人就這樣憑空消失了。

有時候，父親和母親不免會悲觀地想，他們的滿久也許早已不在人間，只是誰也不願把話說破。

這悲涼而平淡的日子過了一年，滿久居然回來了。他雖然衣衫襤褸、滿身污垢，簡直就是個叫化子，但好歹活生生地回來了。

這一年裡發生了很多事。不到六十的祖父病逝了，春紅結婚了，還夢寐以求地去了梓川。就連所有人都不太看好的明宇，也在前不久娶了鎮上鐵匠的女兒。

母親抱著滿久悲傷而欣慰地哭起來，父親沉默地吸了支菸，然後拉過滿久，狠狠地甩了他一記響亮的耳光。（一一）

上一則

傳奇女星奧黛麗赫本 「羅馬假期」經典珍珠項鍊上拍

下一則

魔術師

延伸閱讀

滿久的愛情（五）

滿久的愛情（五）
滿久的愛情（三）

滿久的愛情（三）
滿久的愛情（二）

滿久的愛情（二）
印度巨蟒大到比樹幹粗 網驚：吃人了嗎 驚悚片瘋傳

印度巨蟒大到比樹幹粗 網驚：吃人了嗎 驚悚片瘋傳

熱門新聞

尚未完場的苦戀

2023-10-31 02:15
羅丹的雕塑作品〈吻〉，收藏於巴黎羅丹博物館。（取自維基共享資源）

裸體之必要

2023-11-04 02:02
Hanna Chen∕圖

媽媽的菜

2023-11-05 01:02

太太的自由

2023-11-01 02:00

一場被動的豔遇

2023-11-03 02:19

她的故事

2023-11-04 02:00

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選