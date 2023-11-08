我的名字叫楓（一七）

秦曉蘭覺得，她說的都是些沒什麼原則性的大事，在她看來幾乎是一地雞毛的陳年舊事，她不知道尤楓為什麼不珍惜現在而身陷其中。是不是心理出了毛病，得了抑鬱症？得找個時機讓她去看心理醫生。

秦曉蘭一直認為，父母從小將自己拉扯到大很不容易。她是個受過一定傳統教育 ，也有自己獨立思考的江南女孩，從紐約回來後，她思考了許多問題。為什麼會有十萬多八○後、九○後年輕人，在網路上共同發出了「父母皆禍害」的集體聲討？這顯然不是個別家庭問題，而成為廣泛的社會現象了，是不是國內的教育出了什麼問題？

上大學前，她喜歡讀社會學的書，最近又讀了許多有關中國傳統文化的書，似乎明白了許多事理。自己父母五○後、六○後這輩人並不是沒有缺點，但這是苦難的一代人，也是堅強的一代人，更是受傳統文化影響最深的一代人。他們任勞任怨、樂於奉獻，理想主義情結很重。她覺得大多數八○後、九○後獨生子女，缺少的正是傳統文化的薰陶，還天生優越感，自以為是，與父母親缺少溝通。當她聽到尤楓以敵對態度控訴父母的種種不是，她覺得有點大逆不道，甚至也很殘忍。

我們休息一下，吃點東西吧。秦曉蘭不想就這個問題再談下去，換了個話題。

在溪谷一道山泉邊，秦曉蘭從雙肩包裡取出一塊塑膠布，鋪在平整的草地上。她將帶來的牛角包和火腿腸，還有各種飲料、乳酪與水果放在上面。

秦曉蘭遞給尤楓一小盒藍莓，尤楓只取了一顆，放進嘴裡慢慢咀嚼。

麥子琪最喜歡你這種女性，知性又賢慧。尤楓突然莫名其妙地說了一句，你最適合做他老婆了。（一七）