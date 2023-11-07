濃重的煙雲背後，他難掩憤怒，牙齒咬得咯咯發響。

要如何面對他們？要準備什麼說辭？滿久站在原處躊躇不前。

直到公路上的行人寥寥，兩旁高低錯落的房舍升起白色炊煙，滿久終於拿定主意，沒有絲毫遲疑地轉身，向著梓川的方向走去。

意識到滿久再度離家出走，母親這回淡定了許多。不但如此，她還無比安慰地想，多虧他走得及時。

就在滿久離開那天晚上，春紅的兩個堂哥氣勢洶洶地衝進他們家，叫囂著要讓滿久長點兒記性。可他們在屋裡找了幾圈，也不見滿久的身影。

一個雙手插腰，對滿久的母親嚷道：「人呢？你們把他藏哪兒去了？」他大概剛吃過晚飯，還喝了點酒，說話時滿嘴酒氣。

母親往後退了退，無辜地說：「我們也在找他。你們要是知道他在哪兒，謝謝告訴我們一聲。他幹出這樣的事，非讓他登門陪禮道歉不可。」

「我們會找到他的。你們捨不得，我們會代為管教，絕不能便宜了他。」另一個說：「道歉嘛，得看他到時候還能不能說話。」

兩兄弟前腳剛走，秋姨後腳便到。一進門她就誇張地連說了幾聲「哎喲」，滿久母親還以為她身上哪兒痛。

秋姨苦著一張臉：「你們的好兒子，就是這麼報答我的？」

「都怪我們教子無方，」母親陪著笑臉，「我會讓他登門向你磕頭認錯。」

「我替人做了一輩子媒，到頭來，名聲居然會壞在他的身上。」秋姨憤憤然，「今天他得給我個說法。」

「實在對不住。他知道自己犯下了錯，沒臉面對，現在不知道跑哪去了。」

他們一邊數落滿久，一邊向秋姨說好話。（一○）