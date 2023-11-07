晴的天，雨的夜（二二）

她突然明白了小姨當年離家的決定。時至今日，她也想逃。

她不知道的是，徐清遠並沒有告訴她所有。章婉俐寄給他的最後一封信，其實是章婉伶的遺書。那遺書是寫給章婉俐的，她說自己最近剛剛知道了一件事，原來在她們兩個姊妹裡，徐清遠真正愛著的是章婉俐，而且章婉俐也對徐清遠有情。

「你明知道徐清遠在我心中的分量，卻還是瞞著我。既然你把我當猴耍，那我也要告訴你一件事，徐佳沛根本不是徐清遠的孩子。當時我只用一瓶酒和幾滴眼淚，就讓他跟我上了床，當了我孩子的爹。他雖然不愛我，但愛你也沒有多到哪裡去。」

隨著這封遺書一起寄到維吉尼亞 的，還有來自章婉俐一封簡短的信，上面就兩行字：「當時這封信被姊姊緊緊地握在手裡。」第二行字是：「我擋住佳沛了，她什麼也沒看到。」

●

葛慧琪從外地回來，已經接近半夜。一開燈，玄關處杵著的兩個大旅行箱讓她吃了一驚。她認出來，那是當初徐佳沛從她姥姥家裡帶出來的箱子。箱子很重，裡面應該是裝滿了東西。她叫：佳沛，佳沛你在家嗎？沒人回答。

最近她一直出差，店長跟她說了佳沛請假去外地參加同學婚禮的事。她一有空就刷一刷朋友圈，但佳沛的朋友圈裡，一直沒有更新動態。孩子上班上累了，去外地玩一玩也是好。她就怕當初那個毛建鳴又回過頭來糾纏佳沛，騙她出去跟他浪跡天涯。她把箱子拉開，裡面裝的都是佳沛的衣服。她嘆了口氣，把箱子的拉鏈拉回原樣。（二二）